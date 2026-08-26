Жизнь с мигрантами и запрет на украинский язык: сирота рассказал, почему вернулся из Италии в Украину

19-летний Иван Зекунов. / © ТСН

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«Итальянская клетка» — именно так 19-летний Иван Зекунов называет свой зарубежный опыт.

Он столкнулся с манипуляциями, психологическим давлением, изнурительной борьбой с бюрократией и полным непониманием со стороны итальянских чиновников, которые искренне не могли понять, как можно стремиться вернуться в страну, где идет жестокая война.

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Чтобы отстоять свое право на возвращение в Украину, 15-летний мальчик самостоятельно выучил итальянский язык и местное законодательство. И в конце концов доказал свою правоту в суде.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Детство в Сумах и эвакуация в Апулию

Мы встречаемся с Иваном в Сумах — в его небольшом офисе. После очередной масштабной воздушной атаки россиян в городе постоянно происходят перебои с электричеством. На протяжении разговора приходится следить за тем, куда именно выпущены вражеские КАБы. Но Иван подчеркивает: в родных Сумах он чувствует себя абсолютно счастливым.

Первый год своей жизни Ваня провёл в перинатальном центре, а затем его перевели в Сумской детский дом имени Супруна, где на тот момент уже воспитывалась его старшая сестра. Дети общались с родной мамой, но из-за тяжёлой болезни она не могла ухаживать за ними.

«Она была единственной кормилицей, с отцом они развелись. Мама не могла выполнять родительские обязанности, потому что была тяжело больна и постоянно лечилась в стационаре», — вспоминает Иван Зекунов.

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Впоследствии мать трагически погибла в автокатастрофе. Ваня ведёт журналистов туда, что до сих пор называет своим единственным настоящим домом — в детский дом, где его всегда ждут воспитатели. О детстве у него остались самые тёплые воспоминания, ведь рядом были любящие взрослые.

«Мы не создавали систему — мы просто по-человечески относились к этим детям, как к своим собственным», — делится бывшая руководительница учреждения Любовь Рудика.

Иван Зекунов и Любовь Викторовна / © ТСН

В день полномасштабного вторжения Любовь Викторовна в первую очередь спасала не своё имущество, а своих подопечных — 20 детей и 5 выпускников. Две недели они оставались в Сумах, ожидая «зеленого коридора», и 8 марта 2022 года наконец эвакуировались в Италию.

Как 3 месяца отдыха обернулись юридической ловушкой

В Италии детей разместили в местных семьях. 14-летний Ваня оказался в семье предпринимателей в регионе Апулия. Тогда казалось, что это временный отдых на 3 месяца, пока в Украине всё не наладится. Однако время шло, и три месяца превратились в полгода. Ване крайне не хватало украинского окружения.

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«Истощение… Нет украинских продуктов, школьных друзей, украинского окружения — для меня это было принципиально важно. Я всё время сидел в телефоне, учился в украинской школе онлайн. У меня начались тревожные эмоциональные всплески… Раз в неделю меня возили к Любови Викторовне, я был в восторге — там всё было нормально», — вспоминает парень.

Директор Сумского детского дома жила неподалеку — в другом итальянском городке. Официально она была украинской опекуншей Вани, однако в Италии этот статус утратил юридическую силу. Согласно местному законодательству, мальчику должны были назначить итальянского опекуна — стороннего местного адвоката.

«Детям стали массово назначать итальянских опекунов. А мне просто заявили: „Директором ты была там, в Украине, а здесь ты никто для этих детей“», — возмущается директор Сумского детского дома Любовь Рудика.

Напряжение в итальянской семье нарастало. Подросток настаивал, чтобы его отвезли к единственному близкому человеку — Любови Рудыке. Когда Ваню привезли, в небольшом съемном доме уже жили другие воспитанники, которые тоже стремились быть рядом со своим директором. Любовь нашла благотворителей и сняла дом побольше для всех.

На этом этапе итальянская опекунша резко вмешалась в судьбу мальчика и запретила ему жить с украинской опекуншей: «Она требовала немедленно вернуться, угрожая написать заявление в полицию на госпожу Любовь о якобы похищении ребенка. А когда я приехал — меня ждало решение суда о переводе в их региональный интернат».

Интернат для мигрантов, изъятый телефон и судебные заседания

Так Ваня оказался в итальянском интернате, где содержались преимущественно взрослые мигранты, незаконно прибывшие в страну.

«Все национальные меньшинства, темнокожие… И на самом деле им всем по 30–35 лет!» — рассказывает Иван.

Подростку запрещали свободно передвигаться, не допускали визитов Любови Рудыки и оказывали давление, чтобы он не разговаривал на украинском языке.

«У нас отобрали телефоны на 3 месяца, чтобы мы вообще ни с кем не общались до тех пор, пока не состоится суд», — вспоминает парень.

Но парень решил отстаивать свои права: он в совершенстве выучил итальянский язык, нашел контакты всех правозащитных организаций и изучил местное законодательство.

«Я боролся! Обращался в службу по защите прав детей, устраивал забастовки — чтобы было неудобно не только мне, но и им. Вызывал полицию, поддерживал связь с украинским консульством и лично выступал в суде», — говорит Иван.

Вернуться несовершеннолетнему в Украину во время войны могли разрешить только итальянские судьи. Но они раз за разом отказывали: «Они повторяли раз 20, что в Украину нельзя возвращаться, потому что там война, а в Италии лучше! Я объяснял, что хочу домой, это мой родной дом. Я не хотел там оставаться».

Несмотря на отсутствие изъятого телефона, Ваня находил тайные способы ежедневно передавать сообщения Любови Рудице. Она, хотя и не имела юридического права представлять интересы парня в итальянском суде, нашла адвокатов с украинскими корнями и подняла тревогу в украинских государственных органах.

Благодаря широкой огласке совместными усилиями удалось выиграть дело Ивана в суде, а впоследствии — добиться права на возвращение домой ещё для 20 детей из Сумского интерната (5 детей, к сожалению, до сих пор остаются в Италии из-за судебных проволочек).

Возвращение в Сумы и правозащитная деятельность

Иван вернулся в Украину в конце 2023 года, когда ему исполнилось 16 лет. Он окончил колледж и получил специальность электрика — говорит, что работать руками его научили ещё в детском доме, и сейчас он может отремонтировать любую бытовую технику.

У него была возможность остаться жить на относительно безопасном западе Украины, но парень сознательно принял решение вернуться в родные Сумы. Учитывая итальянский опыт борьбы с системой, Иван решил получить высшее юридическое образование.

Сейчас 19-летний Иван Зекунов учится на первом курсе университета и уже активно защищает права детей-сирот.

«Если я могу что-то решить, я могу не спать: сразу начинаю думать, куда написать запрос и к кому обратиться», — улыбается парень.

Иван является официальным членом молодежного офиса «ДИЙМО» — консультативного органа при Министерстве социальной политики Украины. Вместе с коллегами он работает над реформированием системы интернатов и защитой прав детей-сирот. Кроме того, юный правозащитник зарегистрировал собственную общественную организацию, которая занимается не только правами детей, но и контролирует городские власти Сум в вопросах безопасности — чтобы в городе появлялись новые укрытия, а существующие были удобными и доступными для всех.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Итальянская «золотая клетка»: 16-летний сирота из Сум выиграл суд в Италии, чтобы вернуться в Украину

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