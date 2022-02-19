Жизнь среди войны: на Донетчине украинцы прячутся от обстрелов в разбитых домах

Жизнь среди войны: на Донетчине украинцы прячутся от обстрелов в разбитых домах

Новорожденный малыш в прифронтовом селе за 11 дней своей жизни пережил уже два артиллерийских обстрела.

В поселке Жованка под канонадой артобстрелов со стороны пророссийских боевиков постоянно проживало 95 жителей, но недавно здесь родился еще один житель. В свои первые 11 дней жизни малыш пережил две мощные артиллерийские атаки. Неразбитых домов в деревне почти не осталось, но люди не убегают от войны и живут среди руин.

Об этом говорится 19 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Александр живет под Горловкой и уже восьмой год отказывается отсюда уезжать. Последний обстрел взрывной волной заблокировал дверь в его доме, пришлось разбивать топором. Компанию Александру составляет кот Роман и пес Жорик.

Из-за обстрелов в доме нет света, выбиты стекла в окнах. Новые окна поставили год назад, но теперь их пришлось снова забивать досками.

Украинский боец Дмитрий показывает дом, который развалился в щепки и жильцам пришлось его покинуть. Разрушенные дома, куски железа и свежие воронки от снарядов во дворах – такие пейзажи здесь привычны.

Боец Саша шутит, что во время обстрелов его кроме бронежилета спасает талисман от любимой. Такой мощный обстрел, как на днях, он пережил впервые. Но четко знал, что делать, когда лупит артиллерия — наблюдать и слушать команды.

В одном из здешних домов – сразу четверо малышей. Старшей Яне исполнилось 8 лет. Она смотрит мультики вместе с братиками Глебом и Германом. Самый маленький спит – Давид родился 8 февраля, 11 дней назад. Он стал в этом селе 96-м жителем.

Мама четырех малышей Екатерина говорит, что вчера привела семью в боевую готовность – всем приказала одеть колготки, а сама готовится заносить в подвал детские кроватки. Если повторится обстрел, многодетная мать с малышами будет прятаться там.

Новости с фронта: как люди не убегают от войны и живут среди разбитых жилищ

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