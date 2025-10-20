"Жизнь стала невыносимой": в одном из регионов россияне намеренно жгут дома людей и леса

Черниговщина

Реклама

Россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Из-за этого люди вынуждены жить без электричества.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Жизнь на границе с РФ

Тишина и пустые улицы — это первое, что видишь и чувствуешь в Новгород-Северском. Север Черниговщины российские войска обстреливают ежедневно. Здесь длинная граница с Россией, села расположены вплотную к границе и враг просто терроризирует гражданское население.

Реклама

Из самой северной точки Украины — села Гремяч супруги выехали год назад. Под ежедневными обстрелами они жили до последнего. Пока российская армия не оставила им никаких шансов.

«Все имущество сгорело. Не только дом, а все имущество. 19:20 Ну, все, все, ничего, ничего. Мы живем у сына», — рассказывают люди.

Супруги говорят: в Гремяче, граничащей с Россией, осталось 26 человек. И жизнь там невыносима.



Это была лаборатория по безопасности продуктов. Одноэтажное помещение расположено между человеческих домов. Но наличие гражданских никогда не останавливало врага. Российские телеграмм каналы отчитались — в Новгород-Северском уничтожена лаборатория по производству биологического оружия. Элеватор с зерном и лесозаготовительное предприятие тоже сгорели от российских ударов.

«Бьют, враг почему-то выбирает объекты инфраструктуры в первую очередь. Понятно, что это подстанции. У нас очень долговременные отключения электроснабжения. Вчера вдруг и выключилось. Звоним в РЭС, а нам говорят, что прилеты. Поэтому говорят, ждите, будем восстанавливать. Так и живем каждый день», — говорит руководительница громады Людмила Ткаченко.

Реклама

Даже уже в пустых селах — умышленно жгут дома и окружающий лес. Половина пожаров, скажем, в Новгород-Северском районе — в результате вражеских атак. А тушить их — нет возможности.

«Из-за угрозы FPV-дронов, из-за угрозы повторных обстрелов наше подразделение в 10-километровую зону не выезжает Еще в некоторых селах находятся люди. Нам иногда приходит информация, что где-то происходит горение жилого дома, но мы не можем туда выехать физически», — говорит заместитель начальника 7 ГПСЧ (ГСЧС) Владислав Приходько.

Обучение на Черниговщине

За четыре года из громады выехало ориентировочно три тысячи человек. В основном из сел на границе. И их пытались переселять в села в глубине громады, где работают магазины, больницы и школы. В новом году есть шанс, что и школьники Новгород-Северского вернутся в школу. Здесь строят первое современное бомбоубежище. Сто миллионов гривен выделено из госбюджета.

Что говорят местные жители

На местном базаре Валентина продает мед с собственной пасеки. Говорит, обстрелы все ближе и чаще. Продавщица рассказывает, что цену на товар не меняет уже четвертый год подряд. Но даже в базарный день некому покупать.



Как пережить зиму — еще одна тема для разговоров на местном рынке. Новгород-Северский это преимущественно частная застройка. Поэтому люди отказываются от газа и переходят на индивидуальное отопление.

Реклама

Воздушные тревоги иногда здесь продолжаются более суток. Местное население россияне атакуют все чаще и интенсивнее. А еще — именно по северу Черниговщины транзитом летит часть российских дронов и ракет вглубь страны. Так называемую серую зону россияне расширяют любой ценой.

Черниговщина одна из крупнейших по территории областей Украины. И одна из наименьших по плотности населения. Из-за российских обстрелов область временно оказалась без прямого железнодорожного сообщения с Киевом. А Новгород-Северский с соседней Сумщиной.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЦЕЛОДОБОВЫЕ ТРЕВОГИ и ужасы на улицах: репортаж с ГРАНИЦЫ С РФ на Черниговщине!