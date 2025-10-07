"Жизнь тяжелая стала": мужчина из Житомирщины рассказал, почему убил жену и 9-летнюю дочь

Место преступления / © Национальная полиция Житомирской области

В Житомирской области избрали меру пресечения мужчине, который убил жену и 9-летнюю дочь. Впоследствии он напал еще и на соседку.

Подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Мужчина на суде заявил, что убил жену и дочь из-за «тяжелой жизни»

Во время избрания меры пресечения в суде подозреваемый вел себя вызывающе и перебивал судью. Он заявляет, что хочет, чтобы его снимали журналисты. Также мужчина требует, чтобы его отпустили, потому что «может он не виноват».

«Я убил жену, ребенка своего. Жизнь тяжелая просто стала и все, из-за этого так получилось», — говорит 43-летний подозреваемый.

По данным полиции, мужчина зарезал 42-летнюю жену, когда на крик прибежала их 9-летняя дочь — он убил и ее.

Что рассказали соседи

Трагедия произошла в с. Котивки Радомышльской громады. Страшным преступлением потрясены все односельчане. За несколько часов до убийства видели семью и будто ничего не предвещало беды. А уже в обеденное время мужчина был на улице один с мешком в руках. Уже потом выяснят, после расправы над родными, он взялся губить четвероногих.



«Задушил двух котов, которые находились во дворе, сложил их в мешок. На улице увидел собачку, начал бить собачку», — говорит руководитель ГУНП Житомирщины Александр Ковтун.

Следом двинулся к соседкам, которых встретил на улице.

«Спрашивали, что в мешке, а он говорит сейчас покажу и ко мне — прыгнул и все. Девушки начали визжать и побежали, а он за ними с ножом где-то бежал», — говорит потерпевшая Татьяна.

Мужчину в конце концов задержала полиция, тогда в доме уже и обнаружили тела его родных.

«Она лежала ниц, маленькая эта девочка, мама лежала в веранде», — рассказала соседка убитых Зинаида.

Детей у родителей должны были изъять

По данным полиции, с 2023 года семья состоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. У супругов было пятеро детей, из них трое — несовершеннолетние девочки в возрасте 15, 11 и 9 лет.

В августе 2025 года решением суда мужчина и женщина были лишены родительских прав, однако по состоянию на 4 октября малолетних детей из семьи не изъяли. Поэтому правоохранители проводят проверку исполнения судебного решения органами опеки и попечительства в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК Украины.

15-летняя девочка в последнее время проживала отдельно от родителей, вместе с братом и сестрой в другом городе. 11-летний ребенок в день трагедии был у друзей по соседству. Ее передали под опеку родных.

Что инкриминируют подозреваемому

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве двух человек, в том числе малолетнего ребенка (п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), в законченном покушении на убийство, совершенном лицом, ранее совершившим умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины), а также в жестоком обращении с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины).

