Жизнь в 12 км от врага: украинцы рассказали жуткие подробности о российском терроре

Радуга / © ТСН

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Семью с двумя детьми эвакуировали полицейские из прифронтовой Веселянки на Запорожье. Жить в деревне стало невыносимо, враг усилил гражданский террор. Гатят по населенному пункту россияне из авиации, артиллерии и дронов. Накануне КАБ разрушил еще один дом — ранены подростки и женщины.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Киры Овес.

Россияне на один из огородов в селе сбросили не менее 5 КАБов. Поэтому семья с детьми вынуждены были ночевать в погребе.

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«Семья находилась всю ночь в подвале в безопасном месте. Лишь только в 4 утра смогли выйти. Сейчас максимально оперативно собираем необходимые вещи и вывозим в безопасный регион», — говорит и.о. начальника сектора ювенальной превенции Запорожского РУП Евгений Токарев.

Решились на переезд, в частности, ради двух дочерей 9-летней Тани и 15-летней Вероники. Вещи и даже холодильник грузят в машину. Семья не оставляет в опасности и пушистых любимцев и уносит кошек.

Сначала они выедут в Запорожье, а оттуда - на Одесщину. Там знакомые уже подыскали им дом.

Только семья выехала как по селу россияне снова устроили авиабомбами — ранений получили 17-летний парень и 64-летняя женщина, разрушен дом. Несмотря на ежедневные обстрелы в Веселянке в 12 километрах от российских захватчиков, остается около восьмисот человек, среди них полсотни — это дети. Принудительную эвакуацию в селе не объявляли, решение выезжать люди пока принимают самостоятельно.

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Полицейские призывают жителей прифронтовой деревни не колебаться, и пока ситуация позволяет выезжать в более безопасные регионы.

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