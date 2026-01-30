Жизнь в Антоновке: волонтер рассказал, как в "красной зоне" люди ходят по заминированным дорогам

Андрей Петухов

Андрей Петухов на псевдо «Боксер», эвакуирующий людей из Херсона и ежедневно вывозящий гражданских из «красных зон», рассказал, как украинцы пытаются выжить в Антоновке — населенном пункте, годами живущего под постоянной угрозой обстрелов и мин.

В эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной волонтер объяснил: оставшиеся в прифронтовой Антоновке люди со временем привыкают даже к самым опасным условиям.

По словам Петухова, населенный пункт уже четвертый год живет без базовых коммунальных благ — света, воды и стабильной связи.

«Как там можно выжить? Люди привыкают ко всему. Антоновка уже четвёртый год без света, нет ни воды, ничего. И люди так запасаются», — рассказывает волонтер.

Местные, по его словам, выживают благодаря запасам и гуманитарной помощи, которую собирали годами.

«Ну, где-то у кого-то, может, там вода какая-то из скважины. Запасы. Очень многое они там брали гуманитарки. И собирают, собирают. Ну, что бабушке надо, какую-нибудь кашу там сварить, баллон газовый», — говорит «Боксер».

Однако когда запасов не хватает, людям приходится выходить из домов и идти пешком по опасным дорогам.

«А если нет поесть, то они выходят и уходят пешком. Пешком скупляются и идут назад», — отмечает волонтер.

Петухов признается: то, что для него выглядит смертельным риском, для местных уже стало обыденностью.

«Я когда так вот еду на эвакуацию, я просто смотрю, что с тачкой идет бабушка, дедушка. И, ну, мне страшно ехать здесь, а они ходят по заминированной дороге, постоянно дроны, обстрелы. Так вот, люди живут и к такой жизни привыкли», — говорит он.

Отдельная проблема — отсутствие скорой помощи при ранении.

«Если ранило человека, скорая не приедет. Если это сама Антоновка, это будет очень тяжело сделать, очень тяжело», — говорит волонтер.

Даже заехать в населенный пункт можно только с огромным риском для жизни. Он объясняет, что в случае поражения автомобиля главное — как можно скорее найти укрытие.

«Главное, когда подобьют машину, искать место, где ты можешь спрятаться — это погреб. Это погреб какой-то дом, вот нужно куда-то бежать и просто прятаться в подвал, потому что сразу начнет сыпать артиллерия», — рассказывает волонтер.

По его словам, эвакуационные выезды обычно проходят небольшими группами с антидроновым прикрытием.

«Мы ездим эвакуацию всегда где-то втроем, вчетвером бывает такое. Вот мы едем за дедушкой, и вот мы можем поехать вчетвером на эвакуацию, потому что у нас тоже есть пушки антидроновые. И один-два стоят на прикрытии, сбивают, сразу же РЭБы. Мы заходим вытаскивать мужчину», — заключает Андрей Петухов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Сделано из Г*МНА! Мужчины боятся ТЦК и сидят в красной зоне! ЧЕМ ЖИВЕТ ХЕРСОНЩИНА СЕЙЧАС? ИНТЕРВЬЮ