"Жизнь в кредит": почему экс-омбудсмена Денисову обвиняют в легализации 1 млн долларов

У государственного деятеля с многолетним опытом, экс-нардепа и экс-уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой обнаружили 42 миллиона гривен или ровно миллион долларов по текущему курсу. Специалисты НАПК, которые проверили декларацию Денисовой, обнаружили в ней признаки незаконного обогащения.

Об этом говорится в материале проекта "Хапуга.ua".

Как бывшая омбудсмен живет в долг

Сама Денисова объясняет все просто - живет в долг. По крайней мере, судя по декларации, последние почти 10 лет она живет преимущественно за счет своего окружения. Займ на 12 миллионов в 2016 году, 17 миллионов в 2018, еще 20 в 2021, и почему-то очень-очень скромно в 2023 - всего 2 миллиона. При этом странно или наоборот закономерно не все из заемщиков могут вспомнить, как давали деньги.

Сообщение НАПК

Вопросы к состоянию экс-омбудсмена возникают не впервые. В сентябре 2018 НАПК уже фиксировала нарушения, а в 2019 ее вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру.

Среди имущества у нее есть 7 ювелирных изделий и часы, цену которых она почему-то не обнародует. Три квартиры на 195, чуть больше двухсот и 120 квадратов, нежилая недвижимость суммарно на более чем 2 тыс. 300 квадратов.

Тратилась чиновница на недвижимость, как видим, с размахом. И не только на недвижимость.

По данным СМИ, на свадьбу дочери Денисова потратила 600 тыс. долларов. И это при том, что официально госпожа Денисова живет фактически в кредит. За 4 месяца 2023 года она получила всего 250 тыс грн и приобрела новенькую "Тойоту камри" за миллион шестьсот тысяч грн. За 2022 заработала миллион с лишним, за год до этого - 2 миллиона.

Крупнейший заемодатель говорит, что никогда не одалживал деньги Денисовой

С 2018 по 2020 год – чуть не дотягивала до восьмисот тысяч. Но это вообще ей не мешало занимать деньги, например 12 миллионов у мамы или 2 миллиона у дочери. А вот Огир Григорий Иванович ссудил ей наибольшую сумму. Это 20 млн. с 2021 года. Журналисты смогли с ним связаться, и он говорит, что никогда не давал такие средства, его просто попросили подписать документы.

Свадьба дочери Денисовой

Заимодатель рассказывает, что раньше работал директором в фирме, которая производила сельхозпродукцию. Ушел на пенсию и однажды к нему приехали старые знакомые, которым он продавал товар. Они и уговорили Григория Ивановича поставить подпись.

"Как-то до пенсии работал директором в одной фирме, и товарищи из Херсона или Мелитополя, точно не помню, они заехали ко мне, я уже не работал, и попросили... сели, говорили, попросили подписать. Они не знали даже, что я на пенсии. Я по глупости подписал", - говорит он.

Откуда деньги?

Поэтому тогда возникает вопрос - откуда взялись эти деньги? Для многих ответ будет более чем очевиден - почти вся карьера Денисовой была связана с большими коррупционными рисками. С 2007 по 2010 она была Министром труда и социальной политики, затем министерство реорганизовали, и в 2014 она стала Министром социальной политики. В них обоих она также контролировала и Пенсионный фонд.

"Бесспорно, это одно из крупнейших министерств с точки зрения объема денег, которые через него проходят. И там возможности коррупционных рисков есть. Оно отвечает за социальные выплаты и оно контролирует Пенсионный фонд", - объясняет экономист Борис Кушнирук.

Борис Кушнирук

И в старом министерстве, и уже в реорганизованном под руководством Денисовой было много скандалов. Например, закупка инвалидных колясок на 43 миллиона гривен, когда реальная цена, по данным открытого в СБУ уголовного дела, была меньше 9 миллионов. Кроме инвалидов, она обделила и детей. В 2014 году Минсоцполитики отдало 110 миллионов на питание школьников сомнительной фирме, известной очень дорогим и некачественным питанием. Собственно, о ней еще тогда высказались коллеги из "Наших денег": "Минсоцполитики ожидаемо вступило обеими ногами в кучу дерьма. Именно от этого министерства мы ожидали проблем из-за его руководителя. За ее репутацией постоянно тянулся толстый шлейф тонких намеков на ее причастность к различным схемам".

Но главное, по словам эксперта, это то, что как тогда, так и сегодня Министерство не создало единой системы социальной помощи. Где можно было бы отдельно посмотреть каждого человека и понять, сколько же всего он получает денег от государства и на что именно. Это создает огромные коррупционные риски

"Извините, никто на самом деле в стране не знает, а сколько у нас содержать социальные пособия. Ни один человек. Почему? Потому что все эти реестры, связанные с предоставлением той или иной социальной помощи в связи с тем, то или иное проживание, находится в разных реестрах. Соответственно эти реестры никоим образом не пересекаются. И проверить, обоснованно ли этот человек получает социальную помощь, не обоснованно ли, сколько вообще он этой помощи получает по разным направлениям. Никто сказать этого не может", - объясняет Борис Кушнирук.

"Пленки Волка" и Денисова

С марта 2018 по конец мая 2022 года Людмила Денисова была уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека. Уже находясь на этой должности, она засветилась на печально известных «пленках Вовка».

Судя по пленкам, бывший судья Павел Вовк пытался договориться с экс-омбудсменом о продвижении «правильных» кандидатов на должность в Высшей квалификационной комиссии судей. Следствие считает, что она помогла искусственно создать вакантные должности в квалифкомиссии, которые выиграли согласованные заранее кандидатуры - Николай Сирош, Сергей Остапец и Андрей Солодков.

Скандал во время войны

После начала вторжения, 1 апреля 2022 года заработала специальная телефонная линия Уполномоченного для оказания психологической помощи. Она была сформирована при поддержке ЮНИСЕФ. И уже через 3 месяца после открытия проекта у журналистов было очень много вопросов. Во-первых, возглавляла эту линию Александра Квитко - дочь Людмилы Денисовой. Это та самая дочь со свадьбы за 600 тыс долларов. А вот второй вопрос более важный - как работала эта линия? Финансирование на бесспорно важное дело шло, а вот кто именно и что делал - неизвестно.

"Как рассказывает УП собеседник внутри учреждения, «линия Квитко» существенно отличалась от всей остальной работы Офиса. Главным образом - непрозрачностью. О работе Александры Квитко работники Офиса омбудсмена не знали ничего: кто и как часто ей звонит, фиксируются ли эти звонки, какую помощь оказывают жертвам. Неизвестным оставались и другие психологи, которые работали вместе с Квитко. Существовали ли они вообще?"

Людмила Денисова

Уже в мае Уполномоченную по правам человека уволили со своей должности. Инициаторы заявляют, что это из-за: "бездействия, нежелательных подробностей сексуальных преступлений и из-за того, что она как омбудсмен не ездила в Россию, а проводила много времени в теплых спокойных западных Европа"».

"Вопросы, касающиеся профессиональной деятельности Денисовой мы пытались задать ей напрямую. Но не удалось, например, из офиса ее общественного объединения нам так и не перезвонили. На наши звонки и сообщения на личный номер Денисова не ответила. Причем сначала можно было увидеть, когда Людмила в последний раз заходила, но после нашего сообщения - она скрыла свою активность", - говорится в материале.

Что рассказал адвокат Денисовой

Впоследствии с нами связался адвокат экс-уполномоченного Андрей Тарасов, вот что он рассказал о проверке НАПК.

"Действительно, есть такая ситуация, со СМИ нам стало об этом известно, но никто нас еще не вызвал на соответствующие следственные действия. Справки насколько я знаю, тоже ей не вручали. Поэтому вряд ли она вам сможет что-то конкретное сказать", — говорит он.

Денисова и пенсии

Также Денисова еще с 90-х занимается пенсиями, находясь на разных должностях. Это было и во время работы в Министерстве соцполитики, и до него, и после него. Просто на разных уровнях. Ее озабоченность выплатами просто поражает: "реорганизация Донбасса должна начинаться с пенсий", "каждый 5 украинец может остаться без пенсий", "400 тысяч переселенцев не получают пенсии". Возможно этими заявлениями она показывала, что это именно ее территория?

"В 1990-х Денисова прокручивала и похищала деньги крымских пенсионеров как начальница Крымского пенсионного фонда. Из-за преступлений с облигациями Денисова побывала в СИЗО, но за нее вскоре «порешали». Из камеры чиновница пошла на повышение руководить Казначейством Крыма", - говорится в материале.

В конце концов, окончательно она оборвала свои официальные связи с Пенсионным фондом только в марте этого года, уволившись с должности члена правления.

Как бы там ни было, эксперты объясняют, Пенсионный фонд - это сплошной ужас для многих пенсионеров. И просто громкими заявлениями это не изменить. Получить пенсию в Украине не так уж и просто, как могло бы казаться. Отказывая по очень сомнительным критериям реальным людям, в стране годами получают пенсии те, кто уже умер - их называют мертвыми душами.

"Есть потенциальные мертвые души, когда на самом деле людей, которым вроде бы помогают, нет, а деньги на это выделяются", - объясняет Борис Кушнирук.

Многочисленные публикации в СМИ о начислении денег мертвым душам - и это в то самое время, когда некоторым отказывают просто из-за неправильной ручки.

Все это действительно провоцирует много вопросов к экс-министру, тем более на фоне ее немаленького состояния, полученного якобы и в том числе от человека, который, оказывается, Денисову даже не видел. Это вообще похоже на элемент легализации коррупционных средств, поэтому неудивительно внимание НАПК и журналистов к ее декларации и персоне.