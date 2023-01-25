Жизнь в сотнях метров от оккупантов: как люди на Острове в Херсоне выживают под постоянными обстрелами

Жизнь в одном из самых опасных микрорайонов Херсона замерла. Однако здесь до сих пор остаются местные жители.

Один из самых опасных ныне районов Херсона называется Остров. Это территория возле Днепра и до оккупантов оттуда – сотни метров. Ежедневно улицы Острова рашисты поливают огнем. Гатят из артиллерии, минометов, танков, даже из стрелкового оружия. Сам район существенно опустел из-за обстрелов, но даже в ближайших к реке улицах до сих пор остаются жить отчаянные.

С ними пообщалось ТСН.

Безлюдные улицы – ни одного прохожего или автомобиля. Это первое, что бросается в глаза на Острове. Сейчас жизнь здесь замерла.

Владимир Безнощенко – один из немногих, кто решил остаться. Сейчас едет за гуманитаркой.

"Видимо, 5-7 процентов людей осталось", – говорит он.

Во время одного из обстрелов мужчина поймал осколок, но чудом не получил ранения.

К россиянам настолько близко, что сюда достреливает любое оружие, разве что гранаты не бросают. Местные уже на звук различают, сюда или не сюда летит. Под ногами видны бесчисленные воронки от снарядов.

Российские оккупанты своим железом поливают весь остров, но больше всего достается Нефтегавани.

"Это такое слово есть – ад. Нефтегавань – ад", – отмечают местные. Нефтегавань фактически – это ноль фронта, дома крайней улицы стоят прямо на берегу реки и россияне напоминают о себе мгновенно. Здесь часто работают вражеские дроны, потому на улице никто не задерживается надолго.

Из своих беспилотников россияне точно видят десятки украинских флагов, развевающихся на острове повсюду. И обязательно будут развеваться на левом берегу Днепра, говорят местные.

Напомним, после деоккупации Херсона россияне регулярно обстреливают город с левого берега Днепра. Так, вчера, 24 января, кафиры нанесли удар по Херсону, обстреляв медицинские учреждения и школу с "Пунктом Несокрушимости".

Также во вторник россияне открыли огонь по роддому, школе и поликлинике Херсона. После обстрелов возник пожар в роддоме.

Несколько дней назад россияне попали в район Херсона, до которого до сих пор не дотягивались.

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