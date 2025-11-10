Жизнь в Ужгороде: какие там цены на недвижимость, продукты и чувствует ли город войну

Ужгород / © ТСН.ua

В Ужгороде нет комендантского часа, в карпатские горы защищают не только от антициклонов, но и от российских ракет

Так есть ли шанс, что маленькая область на границе 4 стран Европы сможет вырастить у себя новый украинский мегаполис — исследовала корреспондент «ТСН.Тижня» Ирина Коваленко.

Самый безопасный регион Украины

Ужгород — самый западный областной центр страны, центр Закарпатья. Это цветущие сакуры и даже пальмы, пьянящая липовая аллея, хрустящая выпечка и кофе. Здесь за углом — буквально уже Европа. Здесь видно как самолеты рассекают небо белыми полосами. Пейзаж из прошлой жизни.

Граница Ужгорода проходит по границе со Словакией. Отсюда в Вену, Прагу или Варшаву ехать ближе, чем в Киев. А сама Закарпатская область граничит с четырьмя странами ЕС: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

С полномасштабным вторжением Закарпатье стало самым безопасным регионом страны. Здесь наименьшее количество прилетов за все время. Отсутствие комендантского часа. Все в куче, кажется, сыграло на руку для развития Ужгорода.

Однако не только отдохнуть и выспаться. Сюда переезжают, перевозят бизнес, отправляют детей в местные школы и садики.

Население Ужгорода выросло с официальных 115 тысяч в январе 2022 до 160 тысяч сейчас. Впрочем реальные цифры больше, говорят специалисты. Среди перемещенных лиц — официально зарегистрировано 29 тысяч. Релоцированных предприятий — более 200.

Релоцированный бизнес

Одно из релоцированных производств из Днепра в Ужгород бизнес-леди Татьяна Шелест перенесла в конце 2022 года.

«По карте Украины выбирали самое безопасное место. Поэтому решили выбрать город Ужгород. Он на границе, и в каком-то случае если что-то случилось, я бы могла очень быстро с детьми поехать за границу», — говорит предпринимательница.

Кроме безопасности, удобно для бизнеса — ведь компания экспортирует продукцию в более 40 стран Европы. Здесь производят технику для салонов красоты, в частности маникюра. Релоцировали не только производство, но и сотрудников из Днепра.

«На сегодняшний день в штате 41 человек, из них где-то 10 релоцированных вместе с нами. Есть люди, которые релоцированы из других регионов. Есть и местные люди здесь в компании», — говорит Татьяна Шелест.



Впрочем, в Днепр семья Татьяны не вернется: «В Днепр после окончания войны мы не вернемся. Мы здесь строим свою жизнь, построили производство, строим второе, уже сын наш ходит в ужгородскую школу, мы уже получили ужгородскую прописку».

Релоцированные предприятия — это налоги в местный и государственный бюджеты. За январь-сентябрь этого года на Закарпатье перечислили 12 миллиардов 300 миллионов гривен по налогу на доходы физлиц в сводный бюджет. По сравнению с довоенным годом плюс 5 миллиардов — практически рост на 100 процентов, и это еще не учтенные 3 месяца.

Застройка Ужгорода

Ужгород теперь лидер среди темпов строительства — как в количестве так и в цене. Здесь самые высокие цены как на аренду, так и на покупку квадратных метров. Однако жителям города это не нравится из-за проблем с коммуникациями, переполненные школы и садики и пробки на дорогах.

Мэр Ужгорода заставить застройщиков возводить садики и школы не только частные — не может. Мол, и потребности такой нет.

«И фактически у нас тенденция к уменьшению количества детей в школах несмотря на то, что приехало такое количество граждан», — говорит Богдан Андриив.

Мэр приводит статистику, по которой в январе 2022 года в детсадах училось 4200 детей. А сейчас — на 200 меньше.

Впрочем бывший главный архитектор Ужгорода считает, что город буквально не знает куда несется. Новый генеральный план только на рассмотрении. Но он основан на прогнозах 2018 года.

«Сколько нужно на такое население садиков школ, транспортная нагрузка, инженерная инфраструктура, электроэнергия, вода, канализация и так далее», — говорит Богдан Сарваш.



Нынешнее активное строительство пользуется детальными планами отдельных территорий, участками в несколько гектаров. То есть это как отдельные острова никак не связаны с городом.

Цены в Ужгороде

«А что в Ужгороде по ценам на продукты? На центральном рынке Ужгорода — „Зеленом“ почувствовала себя как на столичном. Здесь так же не хотят говорить на камеру. И такие же цены», — говорит корреспондент ТСН.

В мясном отделе господин Владимир был более охотно к разговору. Он говорит, здесь тоже цены выросли, как и по всей стране. Он отмечает, что покупателей здесь немного.

Как растут цены на Закарпатье измеряют вместо индекса борща — индексом бограча. По данным Карпатского центра полинговых исследований, больше всего в цене выросло мясо — на 32%. Правда, неясно какое именно. В бограч могут класть до 5 видов разного мяса. Далее — перец зреч на 10%. На 8% — неожиданно — вода 5 л. И по 7% роста разделили картофель, помидоры и паприка.

Поэтому бограч на семью из пяти человек в октябре стоил 684 гривны.

Чувствует ли Ужгород войну?

Несмотря на отсутствие комендантского часа, удаленность и минимальное количество прилетов, нельзя сказать, что Ужгород и в целом Закарпатье не почувствует войны. Здесь так же ревут сирены, просто реже. Так же приносят цветы и убирают на могилах героев их родственники и близкие.



«В душе каждого она есть, как-то причастен к тому. У кого-то или родственники, или знакомые на нуле, и пострадали, ранены, имеют последствия», — говорит местный.

А насчет отсутствия комендантского часа, Виктор говорит, что здесь активной ночной жизни практически нет. Работают преимущественно круглосуточные продуктовые магазины.

