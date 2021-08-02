Жизни четырех человек спас один донор: в Черкассах мужчине впервые пересадили сердце

Жена донора, у которого зафиксировали смерть головного мозга, дала согласие на забор органов.

Большое сердце — это хорошо только тогда, когда звучит в переносном смысле. В прямом смысле, что оно больше, тем труднее ему работать. С таким, вдвое больше сердцем, жил 59-летний черкащанин Владимир Уманец. Единственный вариант спасения — трансплантация органа. Однажды он уже ехал на операцию, но дорогой его развернули. Прошло несколько месяцев и он получил второй шанс.

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Об этом 2 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Инну одевают в защитный костюм. На ноги — бахилы. На голову — шапочку. В палату к 59-летнему отцу дочь не пустят. Но она по крайней мере сможет увидеть его через стекло.

"Вижу, шо все нормально", — говорит дочь.

Сегодня пятый день, как пан Владимир живет с новым сердцем. Оно бьется чаще. Сокращается лучше.

"Ощущение нормальные. Живем обычной жизнью", — говорит Владимир.

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Сердце начало беспокоить мужчину год назад. Тогда он попал в больницу с инфарктом. Но как выяснилось впоследствии — он был уже не первый. Десять лет назад Владимир похоронил жену. И без того — жизнь была не из легких, рассказывает дочь. Его сердце износилось настолько, что спасти жизнь могла только пересадка органа. Оно было уже вдвое больше нормы.

"Сказали, что больше всего может прожить 5 лет. И все. Больше он не протянул бы", — говорит дочь спасенного мужчины Инна Шморгун.

Он сразу стал в лист ожидания.

"Позвонили нам однажды, что есть донор и едут за ним уже. Мы уже собрались. Это была где-то одиннадцать вечера. Потом перезвонили и сказали, что что-то не подходит", — говорит дочь спасенного Инна Шморгун.

"Мы остановили эту трансплантацию, потому что решили, что сердце донора не соответствовало качеству", — сказал заведующий отделением серецево-сосудистой хирургии Черкасского областного кардиоцентра Олег Журба.

Прошло три месяца и система снова выбрала его. В Черкассах сердце пересаживали впервые. К этой операции там готовились полтора года. На помощь им приехали столичные коллеги из института Амосова.

"От того время, за которое было изъято сердце донора, и до того времени, за которое оно было вшито реципиенту, прошло чуть больше двух часов. Поэтому это позволило нам избежать осложнений", — говорит заместитель директора по лечебно-координационной работы Института им. Амосова Константин Руденко.

В операционной работали три бригады хирургов. Шесть часов. И в груди Владимира забилось здоровое сердце.

Кроме Владимира, органы получили еще три человека. Жизнь всех четырех спас один донор. У него была тяжелая черепно-мозговая травма, которая привела к смерти головного мозга. Согласие на забор органов дала жена. Инна не знает ни имени донора, ни сколько ему лет. Но не останавливаясь благодарит. Потому что в ее отца теперь бьется его сердце.

"Слава Богу и спасибо врачам, и семье донора спасибо", — говорит дочь спасенного Инна Шморгун

А дома дедушку уже с нетерпением ждут любящие внуки.

Напомним, в Полтаве впервые от женщины посмертно трансплантировали печень и почки.

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