Журналистам, несмотря на обещания открыть кулуары ВР, депутаты ограничили к себе доступ: избегают неудобных вопросов

Хотя даже некоторые депутаты отрапортовали, что "свобода слова возвращается".

Верховная Рада приступает к работе после летних каникул. В планах рассмотрение нескольких резонансных законопроектов. Среди них — о повышении налогов и об олигархах: оба вызывают много споров. Среди неприятных сюрпризов для журналистов стали ограничения в кулуарах, поэтому неудобных вопросов для депутатов будет меньше.

Об этом из Верховной Рады сообщает корреспондент ТСН Марии Васильевой.

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Более года кулуары были закрыты из-за эпидемии коронавируса и вот должны были стать снова открытыми, но этого не произошло. Хотя даже некоторые депутаты отрапортовали, что "свобода слова возвращается".

Кулуары оказались открытыми только частично, очень важные секторы огородили же ограничительными лентами, в частности спуск на первый этаж, где депутаты идут в буфет и именно там журналисты имели возможность с ними пообщаться. А для сектора, где ходят преимущественно депутаты от ОПЗЖ выделили только 40 пропусков для прессы. Ключевой блок, где можно встретить депутаты от власти, остается закрытым. Поэтому от них можно будет получить комментарий, только если они сами захотят прийти к журналистам.

По словам корреспондента ТСН, похожая ситуация была в Раде при Януковиче, когда депутаты от «Партии Регионов» очень хотели ограничить журналистов в передвижении по кулуарах, чтобы меньше слышать неприятных для них вопросов. Тогда им это не удалось, ведь поднялся резонанс.

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