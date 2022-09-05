Журналистка ТСН устроила для мужа-военного их тайное венчание, как когда-то он для нее – свадьбу

Военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко и ее муж, боец Евгений, познакомились на войне, пять лет назад расписались, у них родился сын, а теперь они обвенчались.

После начала войны Евгений вернулся на фронт, был ранен. И пока лечился в госпитале, Юля, тайно от него, спланировала их венчание.

На лужайке перед еще закрытым для посетителей Софийским собором установили площадку в украинском стиле с фотозоной. Священники дополнили импровизированный алтарь особыми иконами, сделанными из досок от ящиков, в которых хранились патроны и снаряды для тяжелого оружия.

Юля – военный корреспондент, которая с 2014 года снимает и показывает войну, а иногда и собственного мужа, что тоже на войне от 2014 года. Женя «автор» легендарных выстрелов в окрестностях Броваров в начале марта. Нашим бойцам тогда удалось остановить многокилометровую колонну русских танков. После этого боя Женя получил орден «за мужество».

Они женаты уже пять лет. Летом 2017 года Женя преподнес Юле сюрприз: пригласил любимую на свадьбу друзей, там же сделал предложение, и сразу их расписали. Теперь сюрприз преподносит она. Когда они договорились, что обвенчаются на пятую годовщину брака, но началась большая война и эту тему в семье не поднимали. После боев в Киевской области Женю отправили на Донбасс, там он был ранен и последние недели провел в госпитале. Оттуда его пригласили в Софию как бы на награждение.

Отец Георгий стал Юлиным сообщником, он встречает Женю во дворе. «Я вас знаю заочно, но знаю вашу жену. И знаю, что у вас была мечта», – говорит священник.

Женя начинает понимать, что это награждение будет особенным. Уже потом видит Юлию и двухлетнего сына Марка, которого не видел несколько недель.

Во время венчания им желают вечную любовь и семейное счастье, но даже слова о любви имеют привкус войны. «Мы живем в непростое время, когда саму жизнь пытаются уничтожить. Когда ненависть двигает врагами. А нами должна двигать любовь, потому что мы защищаем жизнь», – говорит священник.

У Юли и Жени есть еще полтора дня вместе, а после этого он снова едет на фронт.

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