Журналистка ТСН в день своего рождения отправила "подарки" оккупантам (фото, видео)

В свой день рождения Наталья Нагорная отправилась на передовую.

Звезда ТСН Наталья Нагорная празднует свой день рождения необычным способом – подарки не принимает, а отправляет.

Журналистка ТСН решила необычно отпраздновать свой день рождения – и поехала на передовую на фронт. Там она не принимает подарки, а отправляет – громкие, взрывные, российским оккупантам благодаря пушке "Небесная кара".

Фото: facebook/Натал'я Нагорная, ТСН

Подарки оккупантам от Натальи Нагорной / Фото: facebook/Натал'я Нагорная, ТСН

"У меня сегодня день рождения. Я праздную его в лучшем месте на земле и с лучшими людьми в этом мире. Здесь подарки не принимаем, а отправляем. А там уже наши враги пусть разбираются", – говорит на видео Нагорна на фоне пушки, которая стреляет.