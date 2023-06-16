Журналисты ТСН показали крестик защитника, тело которого нашли спустя восемь месяцев после гибели

Поисковики гуманитарной миссии "На щите" пытаются найти тела украинских защитников, погибших еще восемь месяцев назад. Во время одного из поисков они обнаружили крестик украинского воина.

Видео сняла журналистка ТСН Наталья Нагорная.

Также были найдены жетон, бронежилет и разбитый телефон. По словам журналистки, российские оккупанты просто ездили по телам погибших военных машиной, а затем грейдером. Кроме того, шли дожди.

Сейчас члены проекта "На щите" пытаются искать и возвращать тела погибших военных ВСУ их родным, чтобы их похоронили.

К слову, в августе прошлого года гуманитарный проект ВСУ по возвращению погибших военных сменил название – вместо "200" теперь он называется "На щите".

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