Жуткая атака на Харьков: Россия запустила по городу "Искандеры", "Шахеды" и дроны на оптоволокне

Этой ночью Харьков пережил одну из самых продолжительных комбинированных атак за последнее время. В течение почти двух часов враг истощал противовоздушную оборону десятками беспилотников «Шахед», после чего нанес удары баллистическими ракетами «Искандер-М». Последствия террора ужасающие: 10 раненых в самом городе и еще четверо в пригороде.

На местах попаданий побывала корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

Попадание в общежитие: стена спасла семью с детьми

Один из самых тяжелых ударов пришелся по Шевченковскому району. Вражеский дрон-камикадзе пробил стену жилого общежития между четвертым и пятым этажами. В эпицентре взрыва оказалась комната, где спали родители с двумя детьми. От неминуемой трагедии людей спасла крепость стены, выдержавшей основной удар.

Наталья, жительница поврежденного дома: «Спали, это 3:30 ночи, оно как грохнуло! У нас окна вылетели, соседи выскочили. Саша, у которого попало, весь в пыли был, еще и кровь у него… У них там дети спали. Вот дыра, которая в стене, они пострадали больше всего. Но слава Богу, что все живы».

Другой житель, пан Валерий, в первые минуты после взрыва искал не документы, а свою домашнюю любимицу — пропавшую под завалами кошку.

Валерий, житель дома: «Сначала убрал стекло, потому что кричу, а его нет — по обломкам не очень хотеть было. Это была бы самая большая потеря. Все остальное — это такое, отстроим».

Атака на Харьков: что запустила РФ по городу

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил массированность атаки. По его словам, оккупанты целили не только по жилым районам, но и по критической инфраструктуре города.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова: «Было попадание восемнадцати „Шахедов“. Кроме того, было попадание двух баллистических ракет "Искандер" по промышленному предприятию. Очень тяжелые повреждения получили жилые дома, частный сектор. Два дома полностью разрушены, поврежден газопровод».

Террор в пригороде и новая угроза — дроны на оптоволокне

В поселке Рай-Оленовка вражеский дрон разорвался вплотную к многоэтажке. Там ранения получили четверо гражданских, среди которых двое детей.

Кроме того, правоохранители зафиксировали в Харькове применение врагом принципиально нового оружия. В Киевском районе впервые с начала вторжения россияне ударили FPV-дроном на оптоволокне.

