Жуткая атака на Харьковщину: оккупанты ударили ракетой С-300 возле дома, много пострадавших

Российская террористическая армия в ночь на 8 марта ударила ракетой по городу Чугуев на Харьковщине. Семь человек травмированы, среди них двое детей. Повреждены жилые дома, магазины и машины. Из-за повреждения водопровода – перебои с водоснабжением.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Оккупанты ударили ракетной по жилому дому ночью, когда люди уже спали.



"Этот жилой дом оказался в эпицентре ракетного удара. Вырва от прилета ракеты прямо под окнами квартир людей. Взрывной волной вынесло стекла во всех квартирах этого дома. Это произошло в полночь", — говорит Виктория Стрельцова.

Обстрел Чугуева

С утра на месте удара жители пытаются навести порядок. Вокруг дома - кучи стекла, остатки окон, балконов и разбитой мебели. Из своих квартир люди ведрами выносят осколки стекла.

Люди говорят - выжили чудом. Ирина рассказывает, что чудом выжила, ее муж получил ранения.



"Потерял много крови. Где-то пол-литра, наверное. Здесь лилось страшное. Когда все летит, это все в дыму, пыли и грязи. И все смешано с кровью и ты не знаешь, что делать", - говорит женщина.

Этой ночью семь человек получили ранения. Это четверо мужчин, одна женщина и двое детей - 16-летний парень и девочка, ей чуть меньше 4 лет. Большинство пострадавших - получили помощь медиков на месте. Но трех человек пришлось госпитализировать.

Россияне за последний месяц дважды атаковали Чугуев. И оба раза - целились рядом с этим домом. Вокруг воронки правоохранители собрали металлические осколки от ракеты. Уже известно - это была С-300, запущенная из Белгородской области. Взрывной волной побило тринадцать автомобилей, повредило торговый центр и еще с десяток магазинов.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Обстрел Чугуева

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Как сообщалось, накануне ночью российские дроны ударили по учебному полигону в Харьковской области. Жертв и пострадавших нет. Впрочем, частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона.

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