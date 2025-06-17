Жуткая атака по Киеву: что известно о масштабном ударе и что происходит на месте

Атака на Киев / © Associated Press

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Киев оказался под массированным вражеским ударом. Россияне били по городу баллистическими и крылатыми ракетами, и до самого утра Силы обороны отбивались от табунов «Шахедов». В Нацполиции сообщают о по меньшей мере 15 погибших, около сотни раненых и пострадавших. Но эти цифры не окончательные, они могут увеличиваться. Прилеты и возгорания зафиксированы в 27 локациях столицы. Самые ужасные последствия — в Соломенском районе, где ракета разрушила целую секцию жилой многоэтажки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Киев оправляется после одной из самых страшных ночей за все время войны. Разрушения и пожары — по всему городу. Атака началась с массированного налета «Шахедов». Главное направление — аэропорт «Жуляны» и вся жилая застройка вокруг. Первым подверглось разрушениям студенческое общежитие Национального авиационного университета. Среди студентов есть раненые, но, к счастью, все живы.

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А после двух ночи Россия начала обстреливать Киев ракетами. Аэробаллистические «Кинжалы», баллистические «Искандеры», а чуть позже и крылатые ракеты. Самым страшным разрушениям подверглась жилая многоэтажка в Соломенском районе, где ракета разрушила целую секцию дома, добравшись до подвала, рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Местные медиа фиксируют кадры, которые разрывают сердце: возле разрушенного дома родители, сына которых ищут под руинами. По данным МВД, под завалами по состоянию на утро находились еще 5 человек. Спасатели разбирают завалы, поисковые работы продолжаются.

В Соломенском районе столицы, к счастью, обошлось без погибших. Хотя россияне сделали максимум для того, чтобы жертв было как можно больше. По жилой застройке били ракетами с кассетной начинкой, рассказал городской голова Виталий Кличко.

Уже утром — новая волна «Шахедов». На видео попал момент попадания дрона в многоэтажку в Дарницком районе.



Огромная воронка — в Дарницком районе образовалась от падения сбитой ракеты. Наибольшие разрушения понесли жилые кварталы Киева. Повреждены также два общежития, учебные заведения, критическая инфраструктура в восьми районах столицы. На рассвете над городом поднимались огромные столбы дыма. Выразительный запах гари и строительной пыли. Жители разбитых домов помогают коммунальщикам убирать стекло и обломки. Несколько улиц до сих пор перекрыты для проезда из-за тушения пожаров и обломки на дороге.

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Напомним:

Россия обстреляла Киев, Одессу и Запорожье в ночь на 17 июня.

На Соломенке атакованы две многоэтажки. В этом районе Киева произошло много разрушений из-за ночного обстрела.

В Дарницком районе подтверждена гибель трех человек. Еще 114 человек получили травмы различной степени тяжести. В Соломенском районе до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы: под завалами могут оставаться люди.

Россия массированно атаковала Киев ночью 17 июня баллистикой и дронами. Есть попадания и жертвы. Предварительно, 15 человек погибли

18 июня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной ракетной атаки

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КОМБИНИРОВАННАЯ АТАКА НА КИЕВ ПРИЧИНИЛА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ И УНИЧТОЖИЛА ЖИЗНИ У 14 ЛЮДЕЙ

