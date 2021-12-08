Жуткая авария под Черниговом: медики борются за жизнь семерых пассажиров, прогнозов не дают

Жуткая авария под Черниговом: медики борются за жизнь семерых пассажиров, прогнозов не дают

ДТП унесло жизни 13 человек.

Медики борются за жизнь семерых пассажиров, которые уцелели в жутком ДТП в Черниговской области, где лоб в лоб столкнулся грузовик и микроавтобус.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 декабря.

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Пока никаких прогнозов врачи не дают. Состояние травмированных, среди которых и 16-летний парень, от среднего до крайне тяжелого.

К слову, авария унесла жизни 13 человек. Пока еще не удалось установить личности четырех погибших. Их родственники пока не явились. Что стало причиной ДТП, следствие еще выясняет. По предварительной версии, водитель фуры нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где именно ехал бус. Сейчас водитель грузовика находится в больнице. Водитель микроавтобуса погиб на месте.

ДТП с 13 погибшими: в Черниговской области объявлен день траура

Напомним, в области сегодня день траура по погибшим . Сейчас это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году. Удар был такой силы, что пассажирский транспорт буквально превратился в груду металла – спасателям пришлось вырезать тела людей.

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