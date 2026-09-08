Колодец в селе Квитневое на Киевщине, где на глубине 20 метров спасатели нашли тела братьев / © ТСН

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На Киевщине, в селе Квитневое близ Белой Церкви, произошла жуткая и одновременно загадочная трагедия — в одном из колодцев были найдены мертвыми два брата, а их мать-пенсионерка исчезла.

Как рассказали ТСН.ua источники во властных структурах, тела двух братьев, Николая и Михаила (им было 35 и 20 лет), были найдены в колодце на территории домовладения их матери-пенсионерки.

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«Тела мужчин были обнажены, на теле Николая были признаки удушения, на теле Михаила — ранения, похожие на ножевые», — отметил наш источник.

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Также, как узнал ТСН.ua, тела этих мужчин были обнаружены в рамках отработки сообщения об исчезновении их матери. Впоследствии последняя была найдена живой у своей сестры в селе Степанки Винницкого района Винницкой области.

Тела мужчин доставали спасатели с помощью спецоборудования. Фото: ГУ ДСНС в Киевской области.

В то же время в полиции Белой Церкви нам сообщили, что в настоящее время правоохранители «выясняют все обстоятельства трагедии и работают с матерью этих мужчин».

При этом правоохранители говорят, что пока не утверждают того, что произошло именно убийство.

«Есть очень много отрабатываемых версий. Но уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство» — такая практика в таких случаях», — сообщили нам правоохранители. Вместе с тем, они не подтверждают, но и не опровергают того, что на телах мужчин были смертельные травмы.

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По официальным данным отдела коммуникаций ГУНП в Киевской области, после обнаружения этих мертвых мужчин, их тела были направлены на экспертизу. По состоянию на данный момент в этом деле нет подозреваемых или задержанных.

В свою очередь, представительница местной территориальной общины Лариса Ковпак рассказала нам об этой семье следующее: «Эта семья жила очень бедно и была нелюдимой, жили они на пенсию матери. Их дом — на окраине села. Они ни к кому не ходили, и к ним — тоже. Старший сын имел признаки неуравновешенности, а младший имел инвалидность с детства. Все они жили в частном доме. Из-за чего произошла трагедия — пока сказать крайне тяжело».

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