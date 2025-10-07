Жуткая трагедия на Житомирщине: мужчина убил жену и 9-летнюю дочь — первые подробности

Подозреваемый на суде / © ТСН

Реклама

В Житомирской области мужчина убил жену и 9-летнюю дочь, а затем расправился с домашними котами и собакой.

После этого пошел на улицу и ранил соседку, которая просто стояла возле своего двора.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Реклама

В содеянном подозреваемый признался и ТСН в зале суда. Там ему избирали меру пресечения — содержание под стражей. 43-летнему мужчине грозит пожизненное заключение.

«Я убил жену, ребенка своего», — заявил он.

Но открыли производство и в отношении должностных лиц соцслужб. Ведь оказалось, что погибшая девочка не должна была быть дома в момент нападения, ведь отца и мать лишили родительских прав, говорят в прокуратуре. Однако, ее и еще двух старших несовершеннолетних сестер, несмотря на решение суда, соцслужбы почему-то не изъяли из семьи. За служебную халатность виновным может грозить до 5 лет за решеткой.

«В конце августа было решение суда о лишении данного мужчины и его жена родительских прав, вовремя они изъяты не были», — говорит руководитель отдела Житомирской областной прокуратуры Оксана Кайданович.

Реклама

«Мужчина кухонным ножом нанес ножевые ранения своей 42-летней жене. На крик матери подбежала 9-летняя дочь и мужчина нанес ножевые ранения также своему ребенку», — сказал руководитель ГУНП Житомирщины Александр Ковтун.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 7 октября. ВРАГ бьет по ЭНЕРГЕТИКЕ! КОЛАПС из-за ТРЕВОГИ! ЗИМА уже в КАРПАТАХ