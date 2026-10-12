Жуткие кадры: в Киеве женщина выпрыгнула из окна 10-го этажа

В Киеве погибла женщина / © Freepik

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В Киеве погибла женщина в результате падения с высоты. В Сети публикуют жуткие кадры падения и пишут, что женщина упала с высоты девятого этажа.

В полиции Подольского района Киева подтверждают факт гибели и уточняют, что трагедия произошла в воскресенье, 11 октября, а 50-летняя женщина упала с высоты десятого этажа.

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«Трагедия произошла в доме на улице Сергея Данченко. Женщина 1976 года рождения упала с высоты десятого этажа. Установлено, что это самоубийство. Женщина написала предсмертную записку, попрощалась и самостоятельно выпала с 10-го этажа», — сообщили ТСН.ua в полиции Подольского района.

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Напомним, в магазине на Подоле в Киеве произошло смертельное нападение с ножом. Мужчина получил ранение, от которого скончался.

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