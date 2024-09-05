Жуткие находки, которые люди обнаружили в подвалах своих домов: истории шокируют (фото, видео)

Недавно женщина поделилась снимком странной маски, которую она обнаружила в отвале нового дома своего парня. Пара была ошеломлена, когда узнала, для чего она использовалась – лечение рака.

Об этой и другой находке рассказала Людмила Труфин в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

На Reddit женщина написала, как наткнулась на жуткую маску, опубликовав снимок странной находки. Это побудило других пользователей догадываться, почему она там оказалась. "Я предполагаю, что именно там он пересаживает кожу своим жертвам", – пошутил один пользователь. Тем временем другой спросил: "Вы уверены, что это не маска для фехтования? Может, старая, 70-х годов?".

Противорадиационная маска / Фото: reddit

Обсуждение приобрело более мрачный тон, когда женщина объяснила настоящую историю маски. "Это принадлежало мужчине, который жил здесь до него", — сказала она. "Он болел раком и умер".

К обсуждению присоединился лучевой терапевт, отметивший, что работает с такими противорадиационными масками ежедневно. "Это для головы и шеи для лечения рака. Вы даже видите, что терапевтам пришлось вырезать круг из маски, потому что у пациента, вероятно, был порт, и маска давила на него".

Впоследствии другой человек под постом поделился своей историей: "Мне просто грустно. У моей бабушки было облучение, и я чувствовала себя так ужасно, когда она объясняла мне этот процесс, и о том, что она была прикована этой маской. Увидев, какой это выглядит на самом деле, я чувствую себя еще хуже. Ненавижу, что кому-то приходится через это проходить".

Еще один пользователь рассказал о своем личном испытании: "Мне было очень страшно, когда я впервые ее использовал. Действительно прижимает тебя к земле! Осознание того, что я могу нормально дышать, помогло мне выдержать это. Процессы были не такими уж плохими. Когда процедуры закончились, мне предложили маску, но я отказался. Я уже насмотрелся на эту штуку".

Эксперты поделились, что за изготовление маски отвечает либо техник по изготовлению форм, либо рентгенолог в комнате для изготовления форм в отделении лучевой терапии или плановых КТ пациента.

"Процесс изготовления маски может несколько отличаться в разных больницах", – пояснили они. "Чаще всего используют специальный вид пластика, который нагревают в теплой воде или духовке, чтобы он стал мягким и податливым. Техник прикладывает пластиковую сетку к вашему лицу так, чтобы она точно прилегала к нему. Это немного похоже на теплую фланель, которую надевают на лицо Вы все еще можете легко дышать, поскольку пластик имеет много отверстий.

Тайны старинных подвалов

Подвалы старинных домов часто скрывают немало тайн. Например, весной в этом году в Сети опубликовали новость о том, что женщина нашла тайную комнату в подвале своего 200-летнего дома. Женщина и не подозревала, что под ее домом есть скрытое помещение, закрытое кирпичной стеной. Об этом пользовательница рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

Она сделала находку после того, как обнаружила протечку из-за того, что в подвале накопилась вода. Обнаружив закрытую дверь, она с партнером решила исследовать их дальше, взяв с собой необходимые инструменты.

"К счастью, это шлакоблоки, поэтому они полые внутри, мы справились с первой частью, но еще не справились со второй. Причина, по которой мы не смогли пройти, состоит в том, что эта комната заполнена камнями" – сказала она.

Увидев видео, многие люди начали высказывать свои предположения в разделе комментариев: "Девочка! Дом 200-летней давности? Это может быть проход к подземной железной дороге", "Вы, безусловно, не должны открывать эту дверь. Она явно была закрыта по какой-то причине, просто отойдите", "Входите с шалфеем, святой водой и другими вещами", "Что за ужас в Амитивилле. Нужно бежать".

В одном из своих видео владелица дома заявила, что не смогла полностью раскрыть, что находится внутри, потому что он был завален камнями. Однако она считает, что комната могла быть связана с туннелем: "Я не знала, что мой дом связан с подземной железной дорогой. Мы поискали наш город, и оказалось, что в восьми минутах езды от него расположена станция".

Неожиданное открытие

Нередко после переезда на новое место жительства в доме случаются неожиданные открытия, но одна пара была испугана особенностью своего нового жилья. Пользователь Reddit рассказал, что в доме, который он недавно купил вместе с женой, есть бомбоубежище на заднем дворе. Он пошутил, что она выглядит как из фильма ужасов. Мужчина не хочет думать о том, что там может быть внутри. Новый владелец жилья рассказал, что он знал об убежище, когда делал предложение по покупке дома, но зашел внутрь только после того, как они переехали 1 мая в этом году.

"Мою жену взяли на работу в соседний университет, поэтому я приехал заранее, чтобы встретиться с агентом по недвижимости и посмотреть несколько домов. Наш был в отличном состоянии. Это было лучшее, что я видел за все выходные, но была одна загвоздка: в нем было жуткое бомбоубежище. Первое, что я подумал, — это фильм "Варвар" или сцена в "Молчании ягнят", где Джоди Фостер находится в подвале Буффало Билла и видит гниющий труп в ванной. Как вы понимаете, в тот день я туда не спустился".

Согласно документам и разрешениям на строительство, укрытие было построено в 1980-х годах и содержало большую подземную комнату, душ и туалет. В конце концов, мужчина набрался храбрости, чтобы спуститься по лестнице и посмотреть, что прячется внутри. По его словам, он очень нервничал и боялся, что может его встретить.

"Больше всего меня беспокоило то, в каком состоянии мог быть подвал. Я был уверен, что там будет очень сыро и мерзко. Я мысленно готовился к худшему — возможно, несколько дюймов мутной воды на полу или грязный, старый матрас. К счастью, все оказалось довольно не так жутко, и там не было никаких ядовитых жуков или змей".

Теперь супруги планируют превратить приют в музыкальную комнату. Мужчина намерен установить барабанную установку и усилители, чтобы использовать звуконепроницаемое пространство: "Я безусловно хочу, чтобы она не походила на подземную бетонную коробку. Я принял решение сразу, как только увидел это помещение, ведь я всегда мечтал о музыкальной комнате".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пара нашла жуткую маску в своем подвале! Ее история вас шокирует!

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