Жуткие последствия атаки на Киев: выгоревшие квартиры и разбитые дома

Ночная атака на столицу стала уже 19-й с начала октября.

Выгоревшие квартиры, разбитые дома и обломки вражеского железа прямо на детской площадке! Россияне снова ударили дронами по Киеву! Падение обломков вражеских жестянок наделало беды в одном из районов города. Без пострадавших не обошлось. Пришлось реанимировать даже животных.

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Атака на Киев 30 октября

Россияне снова атаковали Киев. Около 4:00 30 октября взрыв услышали жители Соломенского района города. Обломки упали сразу в нескольких местах. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что там вспыхнули пожары:

"В Соломенском районе горят нежилые помещения. По другому адресу в том же районе – тоже пожар. Над городом еще несколько БпЛА".

Впоследствии мэр сообщил, что загорелось и в одной из квартир в жилом доме. Тогда одной пострадавшей медики оказали помощь на месте. А позже стало известно, что количество пострадавших выросло:

"В Соломенском районе по одному из адресов вызова экстренных служб в жилом доме еще три обращения к медикам. Всем оказали помощь на месте. Всего четверо пострадавших".

"В Соломенском районе в жилом доме пожар на втором и третьем этажах. Уже пятеро пострадавших. Всем медики оказали помощь на месте".

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Уже через 10 минут Кличко сообщил, что пострадавших девять. Среди них – 11-летняя девочка. Снова от рук россиян страдают дети.

Впоследствии такое количество пострадавших подтвердили и спасатели. Они добавили, что пожары на всех местах падения обломков ликвидировали:

"В результате атаки БПЛА произошло возгорание на 2 и 3 этажах девятиэтажки в Соломенском районе. Пожар ликвидирован на площади 40 кв. м. Во время тушения пожара эвакуированы 18 человек, 30 — выведены на свежий воздух. Один человек спасен. 9 человек — пострадали. Также пожар возник в 8-этажном административном здании в том же районе. Пожар ликвидирован на площади 150 кв. м. Всего на местах событий работало 65 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники".

В столице реанимировали кота

А еще спасатели опубликовали кадры, где реанимируют котика. Он был в квартире, которая выгорела почти дотла в результате атаки России по Киеву. Пушистику помогли и передали хозяину.

Между тем, местные жители рассказали корреспондентке ТСН Ирине Коваленко, что пострадавших могло быть больше, однако их спасло чудо.

19-я воздушная атака на Киев

В свою очередь руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко подчеркнул, что ночью произошла 19-я воздушная атака на Киев за октябрь. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. Российские дроны не изменили свою постоянную тактику – заходили в сторону столицы из разных направлений, на разных высотах:

"Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были своевременно обнаружены и обезврежены. Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском районе. Здесь, в многоэтажном жилом доме, возник пожар в нескольких жилищах. Из дома были эвакуированы 18 человек. Пострадали 9 человек, среди которых один ребенок".

По другому адресу в этом районе в административном здании возникло возгорание, впоследствии произошла разгерметизация ГРП. Пожар удалось ликвидировать. Кроме того, Попко отметил, что в Соломенском районе повреждения получило здание детского сада.

Все последствия ночной атаки российских дронов в Соломенском районе столицы опубликовали в КГВА.

Как отработала ПВО?

В целом ночью на среду, 30 октября, армия РФ нанесла удар ракетой по Украине, атаковала 62 БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО уничтожили 33 дрона. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ:

"По состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БПЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях".

Россияне атаковали ракетой неустановленного типа из Белгородской области. Ее оккупанты выпустили по частному сектору на Сумщине. Тем временем Shahed армия РФ запускала из направлений Орла и Приморско-Ахтарска. Также отмечается, что тактическая авиация противника постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

Предыдущая атака на Киев

Напомним, что враг атаковал столицу дронами и накануне. В результате атаки в городе зафиксировали падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Об этом сообщил Попко.

Попко подчеркнул, что это была 18-я воздушная атака вооруженных сил РФ по Киеву с начала октября. А впоследствии в КГВА показали, как выглядят сейчас места, куда попали обломки вражеских дронов.

Почему россияне терроризируют Киев?

Россияне почти каждый день атакуют именно Киев. Несмотря на их сказки, что они бьют только по военным объектам, страдают мирные жители. В результате ударов разрушаются обычные жилые дома и, что наиболее болезненно, детсады. Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 1+1 проанализировал последние удары оккупантов. По его словам, целью таких атак является именно террор гражданского населения.

Удар по Кривому Рогу

Это доказывает и вчерашний удар россиян по Кривому Рогу. 29 октября оккупанты атаковали город на Днепропетровщине около 22:00, когда много людей как раз были дома. В результате ракетного удара один человек погиб, еще 14 ранены. С потерпевшими пообщалась журналистка ТСН Ольга Павловская.

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