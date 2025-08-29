Жуткий обстрел Киева: сколько людей погибло и что происходит на месте ударов

Атака на Киев 28 августа / © Associated Press

Сегодня в Киеве День траура по погибшим в результате вражеской атаки. 28 августа Российская Федерация осуществила один из самых массированных ударов по столице. Целили дронами и ракетами. Последствия ночного удара зафиксировали сразу в 33 локациях. Больше всего пострадал Дарницкий район. Там россияне разрушили подъезд пятиэтажки. Поисково-спасательная операция длилась более суток. От российской ракеты в этом доме погибли 22 человека.

Всего в Киеве вчера погибло 25 человек, среди них четверо детей. По всей столице повреждено 225 домов, и выбито 5400 окон в целом, сообщили в КГГА.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Гущик.

Полностью разрушены дома на левом берегу. Разбитые улицы на правом. Всего 33 локации по всему Киеву. Это был очередной антирекорд: когда последствия прилетов есть в каждом районе столицы.

В первые часы после прилета из-под бетонных глыб жители дома в Дарницком районе умоляли о помощи. Трех человек удалось спасти. Остальных — спасатели искали под завалами более суток.

В небе — сразу несколько вертолетов с водой. Количество погибших увеличивалось каждый час.

Около часа ночи из-под завалов достают тело последней жертвы — в этом доме погибло 22 человека, 4 — это дети. Второй день после трагедии. Возле руин стоят портреты жителей. Каждые 10 минут — кто-то приносит цветы и лампадки. Становится тише. Слышен лишь звук техники.

Владелец Джесси — погиб. Он был охранником парковки рядом с домом. Кроме пятиэтажки, в этом районе пострадали еще две высотки, частный дом, детский сад и десятки машин на каждой из локаций. Через несколько улиц — еще один пострадавший дом. В районе 10 этажа — черная дыра от прилета дрона. Фактически каждая квартира в минимум трех подъездах уничтожена. Люди пытаются починить уцелевшее. Полиция вдоль двора по очереди фиксирует показания водителей.



Весь Киев в дыму. Горели административные здания, гаражи, машины. Медики, полицейские, пожарные работали на 33 локациях одновременно. Совсем усеянный стеклом и обломками строительного мусора в результате российской атаки и центр столицы. Уничтоженный ТЦ, офисные помещения, салоны, кафе и сотни окон в домах вокруг.

Россия целенаправленно попала и в здание рядом с представительством Евросоюза. Пострадал и офис Британского Совета, а еще рабочие места наших коллег — журналистов из «Радио свобода» и «Украинской правды». В редакциях выбиты окна в части помещений, повреждена техника.

Разбита и Лукьяновка. В Шевченковском районе образовалась огромная воронка неподалеку автозаправки, машины засыпало землей, покосился столб, оборвало провода. Пятиэтажное здание рядом — выгорело дотла, а припаркованные рядом машины — загорелись. Также пострадала детская площадка и детский сад, чудом обошлось без пострадавших.

Вторые сутки после атаки россиян. Спасательные работы в столице завершили. Впрочем, до сих пор неизвестна судьба 8 человек. Почти тысяча киевлян — потеряли свое имущество. В КГГА подсчитали более 5 с половиной тысяч разбитых окон. Половину — уже закрыли пленками.

Сейчас в городе синхронно работают все городские службы: от коммунальщиков до электриков и газовиков. Латают дороги, работают волонтеры. На местах штабов есть даже выездной паспортный сервис, чтобы люди, которые потеряли документы, могли их быстро восстановить.

23 семьи, пишет глава военной администрации, сейчас заселяют во временные квартиры. Сегодня в Киеве — День траура. На зданиях приспустили государственные флаги. А возле дома, где ракета убила людей — вечером с лампадками помолчать приходят люди.

