Жуткий пожар на горнолыжном курорте в Турции: количество погибших резко возросло

В Турции разразился масштабный пожар на горнолыжном курорте. Число погибших резко возросло. Что известно?

На горнолыжном курорте Карталкая в Турции вспыхнул масштабный пожар. Известно о 76 погибших. Свидетели рассказывают, как люди прыгали из окон 12-этажного здания или пытались спуститься по простыням. Президент Турции объявил сегодня День траура.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Люди рассказывают, что никакой пожарной сигнализации не слышали. Омер Сакрак, которому удалось спастись, говорит - первые минуты никто не понимал, в какую беду попал. В Сети публикуют кадры, как люди с помощью простыней пытались выбраться из охваченного огнем отеля.

"Мой друг выпрыгнул с 11 этажа. Они пытались спускаться по простыням, но оно порвалось - именно когда он спускался. Он упал и насмерть забился", - говорит Омер Сакрак.

12-этажный отель, расположенный у подножия нескольких лыжных трасс. В ту ночь там было 238 гостей и персонал. Говорят, пожар вспыхнул в ресторане на четвертом этаже и стремительно распространился на верхние этажи, поскольку весь интерьер внутри - деревянный.

Во время пожара в гостинице погибли 76 человек

"Пожарной команды мы ждали полтора часа. За это время 4 и 5 этаж полностью выгорели. Люди на верхних этажах кричали", — вспоминает Атакан Елкован, выживший во время пожара.

"Мы ничего не могли сделать. Только кровати вынесли, чтобы у тех, кто пытается выбираться из окон, было больше шансов уцелеть, и все. Мы просто стояли и кричали", — говорит Мевлют Озер.

Об устаревшей инфраструктуре, которая не позволила пожарным добраться до места возгорания раньше, говорят сейчас в местной печати. Полсотни раненых доставили в больницу.

"Один из них в критическом состоянии, еще 17 оказали помощь и отпустили. Другие остаются госпитализированы, в стабильном состоянии", — говорит министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

Гостиница "Гранд Картал" — одна из старейших на курорте, последний раз проходила пожарную инспекцию в прошлом году — и никаких нареканий не было зафиксировано. Девять человек, включая владельца гостиницы, задержали.

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Ранее в январе стало известно об аварии на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Астун в Пиренеях. В результате инцидента пострадали около 30 человек.

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