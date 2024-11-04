Жуткое ДТП в Киеве: автобус протаранил несколько авто и вылетел на людей, есть жертвы (видео)

Жуткое ДТП в Киеве ! Автобус на бешеной скорости протаранил авто и наехал на пешеходов. Момент страшной аварии попал на видео и мгновенно разлетелся соцсетями. Все подробности инцидента – в эксклюзиве TSN.UA.

Жуткое ДТП в Киеве

Страшная авария в Киеве! Автобус на большой скорости протаранил авто и наехал на пешеходов на тротуаре. Авария произошла утром 4 ноября на Теремках. Последствия ужасной аварии массово публикуют очевидцы.

Как сообщает Telegram-канал "Эй, Киев!", в результате ДТП погиб по меньшей мере один человек. Аварии якобы предшествовал взрыв, после чего автобус протаранил стоящие на аварийке автомобили и взлетел с трассы.

"Автобус на большой скорости влетел в автомобили, которые стояли на аварийке на дороге, а затем взлетел с трассы и врезался в киоск на рынке", – рассказал один из очевидцев.

Что говорит полиция?

Позже в полиции Киева сообщили, что по предварительной информации столкнулись 4 транспортных средства, среди которых автобус и грузовик. По состоянию на 9 утра 4 ноября стало известно, что в результате аварии погиб один мужчина и еще один тяжело травмирован. Число пострадавших уточняется.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром по улице Академика Заболотного, что в Голосеевском районе Киева. На место происшествия работают следователи по расследованию ДТП, патрульная полиция и медики. Количество пострадавших устанавливается, в настоящее время известно, что в результате аварии погиб один человек и еще один тяжело травмирован. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства", – отметили в полиции.

А уже через несколько минут стало известно, что количество жертв и пострадавших возросло. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева в Фейсбуке.

"4 ноября в 07:19 в службу спасения поступило сообщение о ДТП на улице Академика Заболотного. В результате столкновения двух легковых автомобилей – "Mercedes-Benz" и "Lada Niva", а также автобуса "Mitsubishi", были зажаты водители и пассажиры". До прибытия спасателей госпитализировали двух пострадавших, спасатели, используя гидравлический инструмент, деблокировали погибшего водителя.

Другие ДТП в Киеве

Напомним, 21 октября в Киеве произошла ужасная авария с участием грузовика и маршрутки. Было много пострадавших. На месте работали медики и правоохранители. "Газель" на скорости влетела в заднюю часть маршрутки №421. Авария произошла на остановке. На видео, распространявшихся пабликами, видно, как пассажиры буквально выпадают из открытых дверей маршрутки.

Заявление полиции

По информации правоохранителей, грузовик на полной скорости въехал в маршрутку, в которой находились пассажиры. По предварительным данным, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре человека.

Заявление КГГА

А уже позже в Киевской городской государственной администрации сообщили, что количество пострадавших выросло.

Масштабное ДТП во Львове

Напомним, что это уже не первое ДТП с участием общественного транспорта, которое шокировало всю страну в прошлом месяце. 11 октября под Львовом столкнулись автобус "Варшава – Одесса", грузовик "Новой почты" и несколько авто. Три человека погибли, 34 пострадали. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

От полученных травм погиб водитель грузовика, его пассажир – 28-летний житель Харькова и второй водитель автобуса в возрасте 49 лет. Телесные повреждения получили 34 человека – жители Одесской и Харьковской областей, из них – четверо детей 5, 7, 13 и 16 лет, а также четверо иностранцев.

Смертельное ДТП на границе

А 10 октября также произошло ужасное ДТП. Возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает издание RMF24. Известно, что автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.

Заявление МИД Украины

В Министерстве иностранных дел подтвердили, что авария произошла вблизи пункта пропуска "Медика – Шегини". По данным МИД, грузовик, водитель которого тоже украинец, стоял на обочине в темное время сутки без включенных фар.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СТРАШНОЕ ДТП В КИЕВЕ: автобус протаранил несколько авто и вылетел на людей! Есть жертвы!

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