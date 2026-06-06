Жуткое ДТП в Киеве: что известно о пасторе по прозвищу «Валет», жертвами которого стали семь человек

Авария в Киеве. / © Полиция Киева

Реклама

Стали известны новые потрясающие подробности о Павле Плешивцеве — водителе, который 5 июня стал участником жуткого ДТП в Соломенском районе Киева. Через несколько секунд жертвами аварии стали семь человек.

ТСН.ua узнал неизвестные детали о жизни водителя, совершившего смертельное ДТП в столице.

Удалось выяснить, что определенная часть жизни Плешивцева была связана с селом Подстепное Херсонской области, которое ныне оккупировано российскими войсками. Ряд людей из этого населенного пункта отказались жить в оккупации и выехали на подконтрольную Украине территорию, некоторые отправились за границу.

Реклама

ТСН.ua разыскал бывших жителей этого села. Оказалось, они хорошо знали Плешивцева.

«Несмотря на то, что он был пастором в церкви, точнее в религиозной организации, он имел даже прозвище Валет. Так между собой его называли жители нашего села из-за того, что считают этого человека каким-то высокомерным, как говорится, с „понтами“, — рассказали нам бывшие односельчане водителя.

По словам людей, он ездил на большой скорости и много лет назад сбил пешехода в Херсоне.

«Поговаривают, что вроде бы около 15-20 лет назад он сбил человека на пешеходном переходе в Херсоне. Он не ездил, он просто летал на машине. На жизнь он зарабатывал тем, что занимался сельским хозяйством. Выращивал в теплицах тюльпаны, а затем накануне 8 марта сдавал их продавцам», — сообщили в окружении Плешивцева.

Реклама

По их данным, у него есть жена и несколько детей. Говорят, что члены его семьи довольно вежливы и скромны, чего не скажешь о самом Павле.

«Если не ошибаюсь, один ребенок недавно закончил учебное заведение, было выпускное. Все дети у него вежливые, скромная жена, а у него было прозвище „Валет“ из-за того, что любил в молодости кое-что чудить. Есть мнение, что он часто был „на понтах“, слишком высокого мнения о себе. Трудный человек. Его проповеди в религиозной организации отличались от его поведения в повседневной жизни», — говорят те, кто лично знает водителя, совершившего смертельную аварию.

По официальным данным одного из руководителей патрульной полиции, Алексея Белошицкого, за попавшим в ДТП автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть именно за превышение скорости.

Напомним, вечером 5 июня автомобиль на бешеной скорости влетел в подземный переход на Чоколовском бульваре (с помощью этого перехода люди направлялись и к остановке общественного транспорта). По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz не справился с управлением.

Реклама

Четверо человек погибли. Это 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое молодых полицейских. Три человека получили травмы. Сам водитель выжил и находится под конвоем в больнице.

Дата публикации 11:28, 06.06.26 Количество просмотров 165 Ужасное ДТП на Кардачах: вживую с места в Киеве, где автомобиль влетел в переход и погибли люди

Новости партнеров