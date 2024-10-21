Жуткое ДТП в Киеве: "Газель" влетела в маршрутку с людьми, пассажиры выпадали из дверей (видео)

Жуткое ДТП в Киеве! Утром 21 октября грузовик на скорости влетел в маршрутку. Известно о по меньшей мере четырех пострадавших. Последствия ужасной аварии массово публикуют очевидцы. Все подробности инцидента – в эксклюзиве TSN.UA.

Жуткое ДТП в Киеве

В Киеве утром 21 октября произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки. Есть много пострадавших. На месте работали медики и правоохранители. Об этом сообщается в столичных телеграмм-каналах. Согласно опубликованной информации, "Газель" на скорости влетела в заднюю часть маршрутки №421. Авария произошла на остановке. На видео, распространяемых пабликами, видно, как пассажиры буквально выпадают из открытых дверей маршрутки.

Усложненное движение

В патрульной полиции заявили, что в связи с ДТП на улице Вадима Гетьмана движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода.

Заявление полиции

По информации правоохранителей, грузовик на полной скорости въехал в маршрутку, в которой находились пассажиры. По предварительным данным, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре человека.

По предварительной информации, "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры. Пока известно о минимум четырех пострадавших. Полиция и медики продолжают работу на месте аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром по улице Вадима Гетьмана, что в Соломенском районе Киева. На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП Главка полиции, патрульные полицейские и медики. Количество пострадавших уточняется, в настоящее время известно о четырех потерпевших", – говорят в полиции.

Заявление КМВА

А уже позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что количество пострадавших выросло.

“Из-за ДТП на ул. Вадима Гетьмана пострадали 9 человек, из них 7 человек были госпитализированы. На остановке общественного транспорта произошло ДТП в результате столкновения грузовика с маршрутным транспортом (некоммунального автопарка). На месте работают все экстренные службы, в том числе медики. Спасатели деблокировали женщину, зажавшую на пассажирском сиденье в маршрутном транспорте, и водителя грузовика”, – отметили в КМВА.

Масштабное ДТП во Львове

Напомним, что это уже не первое ДТП с участием общественного транспорта, которое шокировало всю страну в этом месяце. 11 октября под Львовом столкнулись автобус "Варшава — Одесса", грузовик "Новой почты" и несколько авто. Два человека погибли, 27 пострадали. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

“11 октября, около 06:30, на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев — Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими с участием автобуса международных перевозок "Варшава – Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств По состоянию на 07:00 известно об одном погибшем человеке и 27 травмированных (травмы разной степени тяжести). Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляются через Винники", – говорит Козицкий.

Уже около 7:40 количество погибших выросло до двух. А через некоторое время стало известно о трех погибших в ДТП во Львове.

"К сожалению, уже трое погибших. Патрульные организовали реверсное движение на этом участке дороги", – отметили в полиции.

Число пострадавших возросло

По состоянию на 08:40 11 октября погибли три человека, еще 35 имеют травмы разной тяжести.

Среди пострадавших есть шесть детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Заявление полиции

К вечеру 11 октября полицейские установили предварительную причину масштабного ДТП во Львовской области.

Предварительно известно, что водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter, после чего столкнулся с легковым автомобилем Skoda и пассажирским автобусом Plaxton Elite. За рулем грузовиков находился 25-летний житель Харьковской области. Микроавтобусом управлял 66-летний житель Львовского района, легковушкой – житель Дрогобычского района в возрасте 19 лет, автобусом – 35-летний житель города Хмельницкий”, – рассказали в полиции.

От полученных травм погиб водитель грузовика, его пассажир – 28-летний житель Харькова и второй водитель автобуса в возрасте 49 лет. Телесные повреждения получили 34 человека – жители Одесской и Харьковской областей, из них – четверо детей 5, 7, 13 и 16 лет, а также 4 иностранцев.

По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (ПМ нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового. Продолжается досудебное расследование”, – говорят в полиции.

Смертельное ДТП на границе

А 10 октября также произошло ужасное ДТП. Возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает издание RMF24. Известно, что автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.

В салоне микроавтобуса находились семь украинцев. По данным полиции, в результате ДТП погибли два человека — женщина и мужчина 45 и 60 лет. На месте ДТП полицейские под наблюдением прокурора устанавливают причины аварии.

Заявление МИД Украины

Министерство иностранных дел подтверждает, что авария произошла вблизи пункта пропуска "Медика – Шегини".

По данным МИД, грузовик, водитель которого тоже украинец, стоял на обочине в темное время сутки без включенных фар.

"По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, женщина 1978 года рождения и мужчина 1994 года рождения. Два человека госпитализированы, один из которых в тяжелом состоянии. МИД, Посольство Украины в Польше и наше Генконсульство в Люблине оказывают пострадавшим всю необходимую консульскую помощь и находятся на связи с компетентными органами Республики Польша. Мы оперативно обмениваемся информацией, сотрудничаем с польскими службами и заботимся о том, чтобы вся необходимая медицинская и консульская помощь оказывались сразу. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в МИД.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СТРАШНОЕ ДТП В КИЕВЕ: "Газель" влетела в переполненную маршрутку! Люди выпадали из дверей!

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