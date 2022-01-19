Жуткое ДТП в Одессе: водитель автобуса умер от инсульта только выехав на маршрут, все подробности

Жуткое ДТП в Одессе: водитель автобуса умер от инсульта только выехав на маршрут, все подробности

На скорости неуправляемый автобус протаранил витрину магазина.

В Одессе около девяти утра водитель пассажирского автобуса потерял сознание за рулем. Машина остановилась только когда ударилась в здание на обочине. Один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом идет речь в выпуске ТСН.

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Автобус задел четыре легковушки. Травму получил водитель "Шевроле", и это чудо, что она незначительна, говорят медики. Мужчине оказали помощь на месте. Остальные водители легковушек говорят – им повезло, что автобус задел их только по дверце.

После того, как автобус влетел в здание, на помощь со всех сторон сразу бросились люди. Передняя дверь заклинила, ее пытались выбить и напрасно. В конце концов, попали в салон через задние. Водитель лежал без сознания. Пассажиры выбрались из салона, они отделались испугом.

"Главное, что все живы, все здоровы. Все произошло за секунды. Водителю, очевидно, стало плохо, и потому ДТП произошло”, — сказал Максим Старченко, водитель легковушки.

"Скорая" была на месте через три минуты после ДТП. Но помочь водителю уже ничем не смогли, мужчина умер в карете по дороге в больницу. Предварительно, медики говорят, за рулем у него случился инсульт.

Автобус следовал из Одессы в Киев. От выезда на маршрут до момента аварии прошло более 10 минут.

Свидетели аварии говорят, пассажиров автобуса и других людей на улице спасло лишь то, что он не успел набрать скорость.

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Авторы: Елена Черняева, Иван Савченко, Одесса, ТСН, 1+1.