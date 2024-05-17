Жуткое убийство украинца в Польше: тело мужчины расчленили и сожгли

В Польше жестоко убили украинца. Его тело расчленили и пытались сжечь, чтобы скрыть преступление, но не удалось. Подозреваемые уже задержаны.

Кто они и за что так жестоко расправились с украинцем? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Убили, расчленили и пытались сжечь

В ночь на 12 мая на польской ферме разгорелся пожар. После того как спасатели обуздали огонь, на пепелище обнаружили тело мужчины. Но очень быстро выяснилось, что эта смерть не случайна и с пожаром никак не связана, потому что тело было частично расчленено. А уже потом выяснилось, что погибший является гражданином Украины.

Детали местным журналистам рассказал окружной прокурор Патрик Вегнер: “Могу подтвердить, что в Рокицинах произошло убийство. Не хочу поражать жуткими подробностями, скажу лишь, что событие было чрезвычайно драматичным”.

Убитый — украинец

Потом все же появились и подробности. Трагедия произошла на агропредприятии, именно здесь жестоко убили, затем расчленили и, чтобы скрыть преступление, пытались сжечь тело 48-летнего украинца. По подозрению в убийстве следователи уже арестовали троих граждан Польши — двух мужчин и женщину. Мужчин подозревают в убийстве с особой жестокостью и в качестве меры пресечения взяли под стражу сроком на три месяца. Им грозит пожизненное заключение. Женщина обвиняется в неоказании первой медицинской помощи и сокрытии следов преступления. Ей грозит до 5 лет заключения. Арестованы – 37-летний владелец фермы, его 35-летняя жена и 34-летний работник фермы.

По словам прокурора, погибший был единственным украинцем, работавшим на этом небольшом агропредприятии, где разводят крупный рогатый скот. Он отметил, что в убийстве украинца с особой жестокостью подозревают его работодателя. Следствие также установило, что мужчина был склонен к насилию и постоянно избивал своих работников. Что стало причиной такого — зверства выясняет следствие.

Убийство в Польше: среди жертв и подозреваемых — украинцы

Напомним, что это уже не первый раз, когда в Польше жестоко убивают украинцев. Еще одна жуткая история облетела страну в начале апреля 2024 года. Тогда в Варшаве, недалеко от центра города, в заброшенном здании полиция нашла тела четырех убитых мужчин. Среди них было три украинца и один гражданин Польши. Тогда задержали семерых подозреваемых — это мужчины и женщины.

Шокирующее, шестеро из них оказались тоже украинцами и один — гражданин Польши. И жертвы, и задержанные рассказали в полиции — бездомные. Правоохранители предполагали, что они некоторое время жили в заброшенном доме, в котором и произошел конфликт, сообщил пресс-секретарь варшавской полиции Роберт Шумята: “Когда произошло убийство, мы еще не знаем. Тела были в разной степени разложения, а это значит, что они там пролежали несколько месяцев”.

Детали жуткого убийства

Тела были найдены в разных местах дома — в пустых помещениях, на крыше, также зарытых во дворе. Позже прокуратура предъявила обвинение в трех убийствах 34-летнему украинцу. Еще пять человек обвиняется в несообщении о преступлении. Как говорится в материале, подозреваемый из Украины частично признался в преступлении.

Домой отпустили 46-летнюю украинку, которая на прошлой неделе рассказала полиции об убийствах. Подтвердилось и то, что все подозреваемые жили в пустой части дома в центре Варшавы.

Также 15 февраля 2024 года в дежурную часть полиции поступила информация об обнаруженном теле женщины на лестнице в многоквартирном доме в центре города. Она тоже оказалась украинкой.

Тело 38-летней женщины обнаружили в коридоре при входе в дом. Полицейские установили личность подозреваемого, это 48-летний мужчина, не проживающий в этом доме. Он нанес женщине двадцать ударов острым предметом. Его задержали спустя три часа после убийства.

Убийство украинки: сиротами осталось трое детей

Впоследствии выяснилось, что убита 38-летняя украинка — мать троих детей, из которых двое являются несовершеннолетними. Трагедия произошла в городе Томашев-Мазовецкий Лодзинского воеводства, расположенного в центральной Польше. Отмечается, что на основании собранных доказательств задержанному предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. За это преступление польский закон предусматривает пожизненное заключение.

В то же время, польская полиция ни словом не вспоминает украинское происхождение погибшей. Неизвестны также мотив и личность подозреваемого — не указано, и то, является ли он поляком, украинцем или гражданином другого государства. О том, что погибшая является гражданкой Украины, написало "Общественное". Журналисты выяснили, что женщина проживала в селе Гриньковцы Кременецкого района Тернопольской области, но часто ездила на заработки в Польшу.

Как рассказал староста Матвеевского старостинского округа, куда входит село Гриньковцы, Игорь Яремчук, у погибшей было трое детей: 21-летняя дочь, еще одна дочь учится в 10 классе, а сын — в 9 классе: «Эта женщина постоянно ездила на заработки в Польшу Чтобы заработать семьи на жизнь, знаем ее только с хорошей стороны. Дети живут с бабушкой. Также у умершей есть две родные сестры. О смерти женщины нам сообщили ее родные».

Команда ТСН.ua выражает соболезнования родным всех погибших.

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