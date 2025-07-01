Жуткое убийство украинки и ее ребенка в Германии: новые шокирующие подробности и видео

Место, где убили мать и ее ребенка / © ТСН

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В Германии в лесу нашли убитыми украинку и ее маленькую дочь. Тело 32-летней женщины и ее ребенка в возрасте 1 год и 7 месяцев, обнаружила прохожая на лесной тропе в городе Дорстен. На место прибыла полиция. А впоследствии и 16-летний украинец с признанием в преступлении. Его задержали. Расследование продолжается.

Кем были убиты для преступника и какие мотивы нападения на мать и ребенка — говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Утром в воскресенье, 30 июня, на отдаленной лесной тропе женщина во время пробежки обнаружила тело женщины возле скамейки. Сначала она подумала, что та просто спит, однако вызвала полицию. Но женщина была мертва — с открытой раной на затылке. Неподалеку, в кустах, полицейские впоследствии нашли и тело маленького ребенка — со следами жестокого избиения.

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Дата публикации 11:44, 01.07.25 Количество просмотров 46 Жуткие подробности убийства матери и младенца в Германии! Украинский подросток во всем признался

«Когда вчера нашли тело, сразу возникло подозрение, что было применено насилие и физическая сила. Сегодня проводится вскрытие. Предварительные выводы указывают, что физическое насилие действительно имело место и, вероятно, стало причиной смерти», — говорит пресс-секретарь полиции Дорстена Рамона Херст.

Полиция подтвердила: погибшие — 32-летняя гражданка Украины и ее дочь в возрасте год и семь месяцев. Они жили в районе Дорстен-Хольстерхаузен, и, по предварительным данным, проживали в приюте для беженцев. Откуда именно семья прибыла в Германию и когда — пока неизвестно.

Место преступления / © ТСН

Вечером того же дня к месту преступления пришел 16-летний подросток, он обратился к полицейским и признал свою причастность к убийству. Его задержали. Парень — также украинец, жил в том же учреждении, что и погибшие. Правоохранители пока не раскрывают деталей его показаний. Известно лишь, что он не является отцом ребенка.

«Сейчас мы должны выяснить, какое отношение 16-летний подросток имеет к этому ужасному преступлению и какую именно роль он сыграл. Однако расследование находится на начальном этапе, поэтому пока мы не можем предоставить дополнительной информации», — говорит пресс-секретарь полиции Дорстена Рамона Герст.

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Соседи погибшей шокированы. Немецкий телеканал «РТЛ» пообщался с супружеской парой, которая знала женщину. Они говорят, та была заботливой матерью. Соседка рассказала, что часто виделись с женщиной на детской площадке и говорит — она всегда была опрятной, имела что есть и пить для ребенка. Откуда и когда украинка приехала в Германию пока не известно.



О подозреваемом известно, что он переехал в Дорстен лишь несколько недель назад. Его неоднократно видели вместе с погибшей и ее ребенком на площадке. Один из свидетелей предполагает — очевидно хорошо его знала, потому что легко шла к подозреваемому. Также местные жители рассказывают, что подросток вел себя агрессивно, часто конфликтовал с другими, и к нему уже несколько раз вызывали полицию.

Свидетели также рассказывают, что вечером накануне видели на скамейке возле места преступления женщину с ребенком и мужчину, возможно речь идет о вероятном убийце и жертвах.

Полиция опрашивает свидетелей и анализирует вещественные доказательства. Ожидается, что результаты судебно-медицинской экспертизы дадут больше ответов.

Следствие также изучает, связана ли эта трагедия с предыдущим нападением, которое произошло всего за три дня до этого неподалеку — тогда на этой же тропе злоумышленники напали на другую женщину с ребенком и ограбили ее. Расследование продолжается.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: МОТОРОШНЫЕ ПОДРОБНОСТИ УБИЛSTVА МАТЕРИ и МЛАДЕНЦА в Германии! Украинский ПОДРОсток во всем признался