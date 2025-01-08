Жуткое убийство украинок в Германии: подозреваемые признались в совершенном преступлении

Это убийство потрясло всю Украину и Европу. В прошлом году россиянка и ее муж немец убили в Германии двух украинских беженок, маму и бабушку, а младенца похитили. Подозреваемым в ближайшее время будет оглашен приговор, но то, что они сказали в суде, шокирует! Также стали известны новые жуткие подробности убийства украинок. Детали дела – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Зверское убийство украинок в Германии

Ее до последнего надеялись найти живой, были привлечены несколько десятков полицейских, водолазов и вертолеты, но 19 марта 2024 года тело 51-летней Марины Стеценко, харьковчанки, которая с дочерью и внучкой спасалась от войны в Германии, вытащили из реки. За несколько дней до этого нашли тело ее дочери Маргариты.

Украинская семья – 27-летняя женщина, ее 51-летняя мать и младенец, которому на тот момент было чуть больше 5 недель, – без вести пропали из лагеря для беженцев еще 4 марта. А через 10 дней, 14 марта, местный житель обнаружил тело молодой женщины на дамбе реки Рейн возле города Хоккенхайм.

Впоследствии выяснилось, что это тело 27-летней украинки Маргариты. Эксперты почти сразу подтвердили – девушку убили. За дело взялась специально созданная комиссия, на поиски злоумышленников бросили 60 полицейских.

И даже в этой истории не обошлось без россиян. 17 марта в немецком издании BILD сообщили, что появились первые подозреваемые, среди которых есть россиянка. Журналисты сообщали, что в совершении преступления подозреваются 43-летний немец и его жена – 45-летняя россиянка. Впрочем, шокирует еще один момент – убийство они планировали давно.

За что убили украинок

Причина – убийцы хотели похитить ребенка Маргариты и для девочки даже заранее купили одежду. По данным журналистов, немец Марк работал мясником, а 45-летняя россиянка Инна была офисным работником. Пара уже имела троих детей.

Свидетели рассказывали, что накануне мужчина придумал целую легенду и рассказывал соседям о своей якобы новорожденной дочери. По его версии, ребенок находился в отделении интенсивной терапии и вот-вот "родители" должны были забрать его домой.

Собственно, у этой семейной пары и нашли живую и невредимую Мию. Ее взяли под опеку и доставили в больницу, где анализ ДНК подтвердил, что ребенок является дочерью погибшей украинки.

Журналистам также удалось выяснить, что погибшая семья родом из Харькова, который ежедневно бомбят россияне. Но женщины только в конце осени 2023 года решили покинуть родной город и переехать в Германию.

Подозреваемые признались в убийстве

Как только следствие вышло на россиянку и немца, их задержали, а в земельном суде немецкого города Мангейм начался судебный процесс над супругами. В начале судебного процесса подозреваемые признались в убийстве украинок.

Следствию также удалось выяснить, что супруги хотели иметь дочь, поэтому планировали выдать младенца за своего, а преступление действительно готовили тщательно. Россиянка даже присоединилась к группе в телеграмме для поддержки украинских беженцев, так она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала помощи с переводом в связи с предстоящим рождением дочери. Мать, бабушка и младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.

Перед убийством женщин "усыпили" – супруги подсыпали им снотворное в ресторане. Впоследствии на озере мужчина убил старшую женщину, ударив ее резиновым молотком. Далее он так же поступил с 27-летней Маргаритой, а ее тело сжег.

Домой супруги поехали с младенцем, где его впоследствии и нашли. Сейчас Мия, которой уже около одиннадцати месяцев, живет в Украине со своей тетей, сестрой убитой Маргариты. Женщина выступает по делу как соистец. Всего на судебное разбирательство дела выделили девять дней слушаний. Приговор может быть оглашен уже 21 февраля.

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