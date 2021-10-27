Жуткое убийство в Киеве: 36-летнего участника АТО нашли мертвым в собственном доме

По предварительным данным, на теле есть следы насильственной смерти.

В Дарницком районе Киева произошло жуткое убийство.

В ночь на 27 октября около 23:40 на улице Завальной, 2б 36-летний участник АТО Дмитрий Табачников был найден мертвым в собственном доме.

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Об этом сообщил Алексей Павловский на своей странице в Facebook.

Товарищ потерпевшего Виталий говорит, что мужчина проживал в заброшенном здании и часто любил выпивать в компании.

С потерпевшим товарищ не мог связаться в течение суток, поэтому решил проверить здание. Вызвал полицию и вместе со стражами порядка зашел в дом. В доме был подозреваемый, беременная жена потерпевшего и неизвестный мужчина.

На место преступления приехала полиция. Подозреваемый мужчина по прозвищу Грек сначала ничего не рассказывал, но позже все же показал тело товарища.

По словам задержанного мужчины, он шел на встречу с Дмитрием, у дома увидел ноги в зарослях, понял, что это Дмитрий и затащил его в дом. Говорит, что сразу не вызвал полицию из-за судимости.

По предварительным данным, на теле есть следы насильственной смерти.

Обстоятельства убийства выясняются.

Напомним, в Ирпене мужчина задушил мать, потому что та отказалась дать деньги.

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