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Жуткое убийство в Киеве: 36-летнего участника АТО нашли мертвым в собственном доме

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Жуткое убийство в Киеве: 36-летнего участника АТО нашли мертвым в собственном доме

ТСН.ua

По предварительным данным, на теле есть следы насильственной смерти.

В Дарницком районе Киева произошло жуткое убийство.

В ночь на 27 октября около 23:40 на улице Завальной, 2б 36-летний участник АТО Дмитрий Табачников был найден мертвым в собственном доме.

Об этом сообщил Алексей Павловский на своей странице в Facebook.

Товарищ потерпевшего Виталий говорит, что мужчина проживал в заброшенном здании и часто любил выпивать в компании.

С потерпевшим товарищ не мог связаться в течение суток, поэтому решил проверить здание. Вызвал полицию и вместе со стражами порядка зашел в дом. В доме был подозреваемый, беременная жена потерпевшего и неизвестный мужчина.

На место преступления приехала полиция. Подозреваемый мужчина по прозвищу Грек сначала ничего не рассказывал, но позже все же показал тело товарища.

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По словам задержанного мужчины, он шел на встречу с Дмитрием, у дома увидел ноги в зарослях, понял, что это Дмитрий и затащил его в дом. Говорит, что сразу не вызвал полицию из-за судимости.

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По предварительным данным, на теле есть следы насильственной смерти.

Обстоятельства убийства выясняются.

Напомним, в Ирпене мужчина задушил мать, потому что та отказалась дать деньги.

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