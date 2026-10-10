Зима без света и воды: почему Киев оказался на грани блэкаута уже в октябре

Эксперт рассказал, почему ситуация критическая и готова ли столица к зиме

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Из-за постоянных воздушных атак России в Киеве начались серьезные перебои с электроснабжением. В городе уже в октябре гудят генераторы, а графики отключения света становятся экстренными и аварийными. Вражеские удары дронами повлекли за собой остановку метрополитена и электротранспорта, а в некоторых районах исчезла вода и возникли проблемы с канализацией.

В мэрии уверяют, что все проблемы оперативно устраняются. Однако такие сложности уже в октябре беспокоят многих: чего же ждать в более холодные месяцы, когда Россия усилит обстрелы критической инфраструктуры и начнет чаще применять баллистику?

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Ситуации добавляет напряжения и противоречивая риторика властей: мэр Киева призывает готовиться к «режиму выживания» и советует по возможности выезжать из города, в то время как в КГГА бодро отчитываются о полной готовности к отопительному сезону. Почему же возникают такие проблемы и что ждет столицу в дальнейшем, разбирался ТСН.ua.

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Новая тактика Путина: почему обычные меры безопасности дают сбой?

По мнению Михаила Гончара, президента Центра «Стратегия ХХІ» и эксперта по энергетической безопасности, ситуация в Киеве действительно сложная, несмотря на проведенные столицей подготовительные мероприятия.

«Давайте сейчас отвлечемся от того, насколько эти мероприятия в Киеве были полными и комплексными. Ибо главная причина имеющихся проблем все же в появлении у противника новых и усовершенствованных средств поражения — реактивных беспилотников и более массированное их применение. И, как следствие, ряд получаемых поражений определенных элементов составляющих оператора Объединенной энергосистемы Украины „Укрэнерго“ и региональной распределительной компании ДТЭК Киевские электросети», — отмечает ТСН.ua Михаил Гончар.

По словам специалиста, тактика непрерывных атак по энергетическим объектам Киева и области дает результаты для врага, поскольку город атакуют нон-стоп.

«Несмотря на рост коэффициента уничтожения средств воздушного нападения россиян при приближении к Киеву, есть проблема — город атакуют непрерывно, практически нон-стоп. При таких условиях один из БПЛА достигает цели. Сам по себе реактивный беспилотник, возможно, и не наносит рокового повреждения, но в сумме мы имеем в столице критическое состояние. И наблюдаем такие явления как остановка метро и электротранспорта, введение экстренных графиков отключения и проблемы с водоснабжением и канализацией», — объясняет эксперт.

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Кроме того, из-за интенсивности обстрелов ремонтные бригады ограничены в возможностях оперативно ликвидировать последствия.

«Над городом практически постоянно висит угроза повторных ударов. Потому и возникают такие задержки с ликвидацией последствий атак. На это тоже нужно время и соответствующие условия, чтобы их безопасно выполнить. При стандартном наборе сценариев: оптимистический, реалистичный и пессимистический — можно сказать, что сейчас все идет по пессимистическому сценарию», — добавляет он.

При этом эксперт отмечает, что перебои в работе транспорта и коммуникаций продолжались недолго и ситуация исправляется, однако жителям города стоит быть готовыми к подобным вызовам, ведь живем в условиях войны.

«Левая рука не знает, что творит правая»: почему власть пугает противоречивыми заявлениями?

В то же время киевляне в ступоре: мэр Киева рассказывает о том, что городу нужно готовиться к «режиму выживания», и советует горожанам выезжать из столицы, если у них есть куда. В то же время, его заместитель Петр Пантелеев уверяет, что город подготовился к отопительному сезону и его начнут в нужный момент.

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«В городской власти часто бывает так, что левая рука не знает, что творит правая. А тем более что она говорит. Я так понимаю, что какой-то четкой позиции там нет. И каждый несет в эфир то, что считает нужным исходя из своей точки зрения. Пантелеев в КГГА — едва ли не единственный, кто компетентно занимается вопросами подготовки и соответственно несет ответственность, в отличие от мэра, имеющего достаточно абстрактное представление о городском хозяйстве, несмотря на то, что более десяти лет возглавляет Киев. По-моему, ситуация такая: какой-то объем подготовительных работ выполнен, здесь без возражений, но опять же — окажется ли этого достаточно и как надолго? Пантелеев говорит, что город готов, но что будет дальше — неизвестно. Никто не пророк. А призывы мэра Кличко, который в прошлом году вообще говорил об эвакуации города, не несут в себе открытия. Все помнят прошлую зиму, поэтому в его словах определенный смысл есть: кто имеет возможность где-то перебыть зимний период, должен позаботиться о себе», — говорит Михаил Гончар.

Нужно ли все валить на Кличко?

Но добавляет: возможность уехать будут иметь сотни или тысячи киевлян, а большинство останется в городе, несмотря на наставления мэра. Поэтому город должен решать вопрос обеспечения функционирования хотя бы минимума столицы в крайне неблагоприятных и экстремальных условиях.

«На самом деле нас не ожидает ничего нового по сравнению с прошлой или позапрошлой зимой. Но очевидно, что мэр прекрасно понимает, что необходимые объемы работ по подготовке столицы не выполнены. Есть какой-то определенный минимум, на который надеются. Но в этой истории, я считаю, валить на Кличко все не стоит. Существует длительный конфликт между мэром и Банковой. Раздаются взаимные обвинения центральной власти в адрес киевской и наоборот, но это никому пользы не принесло. И здесь не стоит забывать, что Киев — это не рядовой город, это столица Украины. И когда со стороны Банковой раздаются обвинения, что такая-сякая мэрия, такой-сякой мэр, это, мягко говоря, выглядит несерьезно. Потому что все вы находитесь в Киеве и должны заботиться о нем и людях», — отмечает эксперт.

Михаил Гончар добавляет, что вся эта кадровая лихорадка, которую страна переживала летом, тоже сказалась на подготовке столицы к осенне-зимнему сезону.

«Люди на своих должностях вместо того, чтобы заниматься работой, ждали: что же произойдет, когда сменят правительство и что будет происходить по вертикали власти. А это тоже последствия, потому что в золотое летнее время, когда нужно было что-то делать, они просто сидели и ждали, что же там будет в Кабмине, кого выгонят, а кого назначат. Сейчас пожинаем последствия этого. Но повторюсь: главная проблема не в этом, а в том, что Россия сменила тактику ударов, а ее стратегия остается неизменной. Все то, чего они хотели с 2022 года и все годы войны, — изолировать столицу от энергосистемы, тем более что Киев традиционно был энергодефицитным. Поэтому Путин, обзаведясь усовершенствованными и новыми средствами поражения с большими возможностями, действует с расчетом достичь эффекта, которого ему не удавалось достичь раньше», — говорит Михаил Гончар.

Помогут ли зеркальные удары по РФ?

Некоторые эксперты полагают, что кризисную ситуацию в Киеве могут изменить зеркальные удары по России. То есть бить по российским объектам энергетики, оставляя их без света, воды и тепла. Михаил Гончар соглашается, что останавливать активную оборону нельзя и атаковать Россию нужно.

«Так или иначе мы это делали и должны делать. То есть не нужно мыслить категориями: вот если бы мы по ним не били, то и они бы по нас не били. Этот тезис не выдерживает никакой критики. Россия совершает планомерную агрессию против Украины. Не получив никаких достижений от „СВО“ в предыдущие годы, они действуют методом „не получилось в этом году, значит получится в следующем“ и так из года в год. Мы же продолжаем активную оборону и при имеющихся у нас средствах поражения соответственно наносим удары по врагу», — говорит эксперт.

Он подчеркивает, что у нас номенклатура средств поражения не так широка, как у россиян. В частности, нет баллистических ракет, есть крылатая ракета «Фламинго», модифицированный «Нептун». Но их не достаточно.

«В то же время наши удары наносят системный ущерб России, хотя она этого не признает. Поэтому бить надо, потому что если мы останавливаемся, например, в каком-то иллюзорном представлении, что это остановит агрессора, то тем самым дадим ему время для того, чтобы восстановить то, что уже было поражено, и продолжить бить по нам. У нас уже есть опыт так называемого „энергетического перемирия“ в марте 2025 года. Что это дало? Ничего, потому что его практически не было», — напоминает эксперт по энергетической безопасности.

На вопрос, чего нам ожидать в зимние месяцы, если уже в октябре так сложно, эксперт ответил так:

«Мой прогноз неутешителен — будет сложно. Но я бы не стал рисовать апокалиптические картинки, у нас достаточно для этого хайпожеров. Да, ситуация в Киеве тяжелая, хотя до зимы еще далеко. Хорошо, что держится теплая погода, но имеем серьезные проблемы и должны совместно их решать. Такие реалии», — заключает Михаил Гончар.

Дата публикации 07:30, 08.10.26 Количество просмотров 111 Киев без света и воды! Трагедия в Прилуках после удара по дому | ТСН 7:00 8 октября

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