Зима близко: ожидает ли Харьковщину гуманитарная катастрофа — эксперт дал ответ

Тотального блекаута в Украине, конечно, не будет и это факт, но вот оказать какое-то влияние, довести его до локальной катастрофы какой-то области, у российских оккупантов есть такая возможность, к сожалению. Угроза есть, поэтому это достаточно серьезная проблема, особенно когда мы говорим о зимнем периоде.

Об этом в интервью ТСН сказал военный эксперт Александр Коваленко, отвечая на вопрос, стоит ли бояться тотального блекаута на территории Украины и гуманитарной катастрофы в Харьковской области.

"Мы очень хорошо знаем, насколько суровые зимы в Харьковской области, в Харькове. Именно на Харьковскую область они (оккупанты – ред.) могут оказывать такое влияние, чтобы сами люди остались без тепла, без света на некоторое время. Даже достаточно длительный период. Если они преследуют цель осуществления такого террористического акта, а это именно террористический акт, потому что это военное преступление – террористический акт, совершаемый против гражданской инфраструктуры, от которого будет страдать большое количество именно гражданских, это несколько миллионов. это будет крупная гуманитарная катастрофа, которой не было с начала полномасштабного вторжения в Украину в этом году", – подчеркнул эксперт.

Также читайте РФ ракетами попала в Харьковскую ТЭЦ: какая ситуация в областях со светом

По мнению Коваленко, если, например, ударят морозы -20°C – -25°C, как это бывает в Харьковской области, бывают и еще более лютые морозы, люди оказываются на 24, на 48, на 72 часа без света и без тепла – это огромная проблема, это огромная гуманитарная катастрофа, которая будет, пожалуй, рекордной, вообще в истории современной Европы.

"Поэтому наши партнеры должны это осознавать: готовы ли они стать частью вот этой истории, когда будет доведено до того, что большое количество людей останется без тепла и без света. И не все, к сожалению, смогут пережить этот период. Поэтому сегодня власти Украины нужно подготовить какие-то планы не только резервного обеспечения области на такой случай, но и предупреждения этой угрозы. Предупреждения именно для России. Я имею в виду, что Украине самое время разрабатывать план по нанесению превентивных ударов по российской военной инфраструктуре на территории России, о чем мы говорили с 24 февраля", – подытожил эксперт.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что Россия и дальше будет прибегать к террору против гражданского населения. Поэтому тем людям, которые живут вблизи ТЭЦ, нужно позаботиться о своей безопасности.

Читайте также: