Зима испытывает украинцев мощным ветром и безумным снегопадом: что прогнозируют синоптики на выходные 22-23 января

Зима испытывает украинцев мощным ветром и безумным снегопадом: что прогнозируют синоптики на выходные 22-23 января

Погода в Украине в ближайшие сутки будет снежной, с 24 января в большинстве областей ожидается усиление морозов.

По всей стране дует порывистый ветер 23 метра в секунду, почти повсюду спасатели предупреждают об гололедице. Из-за нулевой видимости на дорогах Ровенщины произошло несколько аварий. Там спасатели дежурят в усиленном режиме, а служба автодорог с вечера вывела на дороги всю имеющуюся технику. Заметало и на Львовщине, и на Волыни. Там дороги стали скользкими настолько, что даже опрокинулась снегоуборочная машина.

Как сообщается 21 января в сюжете ТСН.19:30, непогода накрыла Ровенщину еще с вечера. Кое-где видимость на дорогах была нулевая. Дорожники вывели на автодороги всю технику – даже тяжелую инженерную и автогрейдеры.

Снежные бури накрыли и Львовщину. Кроме того, там поднялся сильный ветер. Дороги и тротуары во Львове сковала гололедица. На крутом склоне застряла скорая с пациентом, которого везли в больницу. Вытащить машину помогли неравнодушные. На улицы выехала техника.

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В сплошной каток превратились накануне вечером и дороги Волыни. В Ковеле из-за гололеда столкнулись два грузовика. А в другом районе в снежную ловушку попал рейсовый автобус. Он застрял прямо посреди поля.

Утром на улицы уже выехала снегоуборочная техника. И здесь тоже не обошлось без происшествий – одна из машин, посыпавших дорогу, опрокинулась и рассыпала песок на трассу. Образовалась пробка.

Непогода в Украине: по всей стране дует порывистый ветер 23 метра в секунду

Штормовое предупреждение синоптики объявили и на завтра. Прогнозируют сильный ветер и метели. Водителей призывают быть осторожными на дороге и в случае необходимости обращаться на горячую линию дорожников.

Кроме того, завтра снег накроет не только Волынь, но и другие западные регионы. Снежить будет также в северных областях и Винницкой области.

Выходные – прогнозируют синоптики – будут не только снежными, но и морозными. Завтра еще до 4 градусов ниже нуля, а уже в воскресенье – до минус 8. И с каждым днем мороз будет только усиливаться. Такой же погода в ближайшие дни будет и в столице. К тому же, спасатели просят киевлян быть осторожными — на дорогах возможна гололедица.

Погода в Украине: в северных областях и в Винницкой области будет идти снег

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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