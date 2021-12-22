Зима — не помеха: в Сумской области обустраивают укрепления на границе с Россией

Зима — не помеха: в Сумской области обустраивают укрепления на границе с Россией

Проект "Стена", начатый еще в 2014 году, на этом участке рубежа не реализовывали из-за нехватки финансирования.

12 километров противотранспортного земляного рва уже успели сделать в Сумской области, чтобы отмежевываться от России.

Об этом идет речь 22 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Рыть начали еще в конце лета на наиболее угрожающих участках границы. Рядом с рвом, который достигает четыре метра в ширину и два в глубину, планируется обустроить контрольно-следовую полосу и дорогу для патрулей. Так расширяют линию украинско-российского рубежа, которая, по новым нормам, должна быть не менее 50 метров.

Сейчас на Сумщине, которая имеет более 560 километров границы между государствами, документально закрепляют за пограничниками землю. Раньше эти участки были в частной и коммунальной собственности. После передачи территории работы по укреплению госграницы будут продолжены.

Проект "Стена", начатый еще в 2014 году, на этом участке рубежа не реализовывали из-за нехватки финансирования. Поэтому обустройство государственной границы пограничники проводят сами и с привлечением техники Вооруженных сил Украины.

В Сумской области на границе с Россией сделали 12 километров противотранспортного земляного рва

Напомним, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ.

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