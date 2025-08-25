Зима в августе: синоптики удивили прогнозом погоды на эту неделю

Снег в Карпатах

Погода в Украине на следующей неделе будет контрастной. Ожидается изменение температуры от +17 до +30 в последние дни лета.

В высокогорье Карпат в День независимости выпал первый снег. Побелела не только Говерла, но и Поп Иван и Драгобрат. Температура упала до одного градуса тепла. Снег в последний месяц лета для Карпат — диковинка, говорят спасатели. За последние 10 лет такого не припоминают. Однако и не аномалия — погода в горах всегда капризная.



Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Неделя в Украине начнется без дождей. Но в понедельник, 25 августа, жары ожидать не стоит.

Во вторник, 26 августа, часть страны накроют дожди. Осадки ожидаются на севере, а также в части центральных и западных областей. В среду, 27 августа, дожди отступят. Но отсутствие осадков почти не повлияет на температуру воздуха.

Столбики термометров покажут днем:

на севере от +20 до +23 градусов;

на востоке от +22 до +25 градусов;

в центре от +23 до +26 градусов;

на юге от +25 до +28 градусов;

на западе от +22 до +28 градусов.

От +17 до жары: какую погоду прогнозируют синоптики в последнюю неделю лета.

В четверг, 28 августа, в Украину снова вернется жара. Во всех областях будет сухая погода.

