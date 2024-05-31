Зима в Украине будет тяжелой: как сделать так, чтобы в доме был свет, несмотря на вероятные массовые отключения

Фонд энергоэффективности в мае запустил пилотный проект под названием "Гриндим". Новая программа позволяет ОСМД устанавливать солнечные станции и тепловые насосы и возмещает 70% затрат.

Столичные программы по энергоэффективности тоже возвращают часть денег, которые киевляне потратили на генераторы, аккумуляторы или солнечные панели.

Как сделать многоквартирный дом энергонезависимым - в материале корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Солнечная панель и аккумулятор

"Уже третий год подряд эта портативная солнечная панель и аккумулятор спасают меня и мою семью от отключений света. Такой мини-станции вполне хватает на несколько часов или даже на целый день, если есть солнце. Однако с отключением электричества в квартире исчезает холодная и горячая вода, потому что живу на последнем этаже. Не работает лифт и в подъезде нет света. Однако решить проблему автономности многоэтажки поможет вот такая большая крыша, желание и не равнодушные соседи", - говорит Игорь Бондаренко.

Солнечная панель

Солнечная электростанция на крыше многоэтажки.

Станислав - председатель ОСМД и ему приходится подниматься по лестнице, чтобы показать нам крышу, на которой установлена солнечная электростанция. В 2022-м для борьбы с блэкаутами жители дома решили купить дизельный генератор. Однако из-за ажиотажного спроса оборудование так и не привезли. Поэтому собранные деньги решили вложить в альтернативную энергетику.

"Эта идея возникла как альтернатива дизельному генератору, потом мы создали ОСМД узнали о городских программах помощи, которые компенсируют и помогают в строительстве солнечных станций. 36 солнечных панелей могут производить каждый час 15 киловатт электроэнергии", - говорит председатель ОСМД Станислав Донцов.

Солнечная электростанция

Поэтому отключение городской сети это здание почти не замечает. Автономность позволяет работать насосам для подачи холодной и горячей воды, освещение в подъездах, интернет, видеонаблюдение, зимой – циркуляция отопления. Незаживленным остается только лифт.

Гибридный инвертор и 5 аккумуляторов для насосов холодной воды

Игорь - председатель ОСМД двух двадцати восьмиэтажных домов на Оболони и они только в начале пути к энергонезависимости.

«Мы не используем солнечные панели, но можем сохранять электроэнергию для того, чтобы питать наши насосы», - говорит председатель ОСМД «Фаворит» Игорь Дуганец.

Гибридный инвертор и 5 аккумуляторов способны 8 часов поддерживать автономную работу только насосов холодной воды. На свет, лифты и отопление такой мощности не хватает.

«Все это стоило 420 тысяч грн - нам дали компенсацию 160 тысяч. Мы сейчас подались на программу 70 на 30 и у нас будет 3 инвертора и три стойки все изменится", - говорит председатель ОСМД.

ОСМД "Фаворит"

В Украине возмещают стоимость независимых электроисточников

В столице третий год работает программа возмещения стоимости независимых электроисточников. Деньги за приобретенные генераторы, инверторы, аккумуляторы или солнечные панели можно частично вернуть из городского бюджета. В первую волну блэкаутов такой возможностью воспользовались 340 ОСМД.

«Мы ожидаем очень тяжелую зиму и обращаемся к домовым общинам - обращайтесь. У нас нет ограничения, поэтому мы будем финансировать от количества заявок", - говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Фонд энергоэффективности на форуме для председателей ОСМД представил пилотный проект «Гриндим». Программа возвращает 70 процентов денег потраченных на установку солнечных электростанций и тепловых насосов. Компенсируют только стоимость оборудования и энергоаудит. За проект и монтажные работы придется платить за свой счет или брать кредит. Однако в фонде уверяют программа стоит потраченных усилий.

«Без гранта и при текущем тарифе на электричество срок окупаемости выглядит довольно не привлекательным. Для солнечных станций это примерно 18 лет, при нашем гранте окупаемость примерно 4,5 года", - говорит директор Фонда энергоэффективности Егор Фаренюк.

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