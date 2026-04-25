Зима вернулась: синоптики поразили прогнозом погоды и рассказали, когда станет тепло

В Украине в апреле выпал снег в апреле / © ТСН

Зима вернулась в Украину. Юг и восток — засыпает снегом. Белым заметает также юг и запад. Но это не снег, а цвет с деревьев, который срывает мощным ветром. Ураган выкорчевывает с корнями и валит стволы и ломает ветви.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Махно.

Ровно: «белый дождь» из цветов

«Ветви сильно качает ветер, а солнце — то выйдет из-за тучи, то спрячется. Это сейчас. А несколько часов назад заглянула в окно — что-то белое летит. Думала, уже в Ривне заснежило. А нет, мощными порывами ветра это цвет с деревьев срывало и несло. Из-за непогоды в области объявили первый уровень опасности», — говорит Алла Махно.

Харьковщина и Сумщина: зима посреди цветения

А вот на Харьковщине — и действительно выпал настоящий снег. Люди говорят: ложились спать весной, а проснулись зимой. В соцсетях распространяются кадры заснеженных цветущих деревьев и зеленой травы.

На Сумщине ног сильно валит на зелень. Вот в Шостке началось все с дождя, потом влупил град и это все накрыло снегом.

Днепр и Херсон: ураган и поваленные деревья

Облетели сеть и фотографии с Днепропетровщины. Вот из-под снега выглядят желтые и красные тюльпаны. А в самом Днепре наделал беды ураган. Валил деревья на дороги и машины. В одном из парков огромное дерево раздавило тир. Тамошнему работнику перед этим захотелось выйти на улицу — это и спасло ему жизнь.

В Херсоне гудят бензопилы. В центральном районе города вырывало деревья с корнями и валило на тротуары и дорогу.

Житомирская область: раздавленная «скорая»

А на Житомирщине деревом привалило карету скорой. Водитель и бригада перед деревопадом вышли — обошлось без пострадавших. Спасатели спецавто отбуксировали и дерево разрезали.

А ко всему в Украине еще и заморозки ночью. Под угрозой — будущий урожай на огородах.

Прогноз синоптиков: когда ждать тепла

«Ближайшая синоптическая перспектива 3-5 дней все равно угроза заморозок ночных сохраняется, конечно не каждую ночь с разной интенсивностью. Где-то на почве, где-то в воздухе», — говорит Наталья Птуха, синоптик.

Правда в воскресенье можно будет немного отогреться. Даже ночью по Украине будет +4…+9. А дальше снова — стужа.

«С начала мая есть предпосылки к изменениям в синоптической ситуации, но пока они не кардинальные и не резкие», — говорит Наталья Птуха, синоптик.

Поэтому даже если пригреет солнце, еще рано далеко прятать теплую одежду. Потому что уже на следующий день она может понадобиться.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Деньги не брали и не били людей»: СУД над работниками ТЦК из Одессы, которых задержали со стрельбой