Зима вернулась в Украину со снегопадами, гололедицей и швальным ветром, которые нанесли немало вреда по всей Украине

В Одессе людей госпитализировали после падения на них деревья, а в Хмельницкой области тяжело травмированы пассажиры автобуса, который перевернулся из-за гололедицы.

После почти рекордного мартовского тепла в Украине резко ухудшилась погода. Дождь, мокрый снег, заморозки и гололедица уже почувствовали жители западных областей, а по всей стране — снижение температуры и испытание шквальным ветром. Именно из-за его порывов массовые обесточения и древопад, также пострадали люди, говорится в ТСН.

ОДЕССА

Двух человек госпитализировали в Одессе из-за непогоды. На женщину и мужчину упали деревья, поваленные ветром. Его порывы в Одесской области достигли двадцати метров в секунду. Поврежденные электросети оставили без света двадцать восемь населенных пунктов области, обесточена и часть Одессы из-за аварии на высоковольтной линии.

Ветром в городе свалило деревья и сломало множество больших веток. Утром деревопад заблокировал движение на трех трамвайных маршрутах.

Штормит и на море. На побережье произошел неконтролируемый подрыв мины, к счастью никто не пострадал и разрушений нет. А вот громкий звук мощного взрыва одесситов испугал. Военные предупреждают, что минная опасность сохраняется, поэтому призывают держаться подальше от берега.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В Хмельницкой области из-за шквального ветра и снега обесточено более трехсот населенных пунктов. На дорогах гололедица вызвала несколько аварий. Самое масштабное ДТП произошло вблизи Волочиска, там перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Варшавы в Одессу. В салоне было 25 пассажиров, сейчас известно о по меньшей мере двух тяжело травмированных.

ЗАКАРПАТЬЕ

По Закарпатью ураган пронесся ночью, в десятках деревень исчез свет. В Ужгороде сваленные деревья заблокировали дороги. Одно упало на припаркованный автомобиль, обошлось без пострадавших, потому что людей внутри не было. Ураган сорвал крышу магазина, а вдоль набережной перебрасывал рычажные скамейки и сорвал забор. С последствиями непогоды спасатели боролись до самого утра.

Фото: телеграмм-канал "Ужгород Online"

РОВЕНЩИНА

В Ровенской области с ночи трассы и местные дороги активно расчищают от сугробов. Некоторые машины пришлось спешно переоборудовать под зимние нужды, ведь их уже подготовили к выполнению работ в теплое время.

Обрывало провода ветром и деревьями — из-за непогоды без света в области оказалось более 60 населенных пунктов. После обеда половине потребителей уже удалось электричество восстановить.

ЛЬВОВЩИНА

Резко ухудшилась погода и во Львовской области. Ветер валил деревья и обрывал электропровода. Восемьдесят населенных пунктов обесточило полностью, столько же – частично. Дороги обледенели. Где не работают светофоры, движение регулируют патрульные.

КИЕВ

Резко ухудшилась погода и в столице, которая днем преимущественно продолжалась дождями, к вечеру начались снегопады и температура опустилась до нуля. Ночью прогнозируют, что вернется мороз.

Читайте также:

Политтехнолог рассказал, согласится ли Путин на переговоры с Украиной: "Для россиян он – божество"

Китай захватит территорию России: нумеролог сказал, когда и какие именно

Мед и труд: 100-летний киевлянин раскрыл секрет своего долголетия