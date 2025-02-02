Зима всего на три дня: прогноз погоды на февраль 2025 года

Синоптики шокировали прогнозом погоды на февраль в Украине.

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Как рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, зимы как таковой пока нет, были отдельные зимние периоды в ноябре, в декабре и январе. Также несколько дней наблюдалась отрицательная среднесуточная температура. А преимущественно она была выше нуля градусов.

"Такие зимы стали в Украине характерными, температурных минимумов за последние 20 лет не фиксируем, несколько морознее в Карпатах и на севере Сумщины и Черниговщины. Февраль текущего года начнется сравнительно низкими температурами, потому что в Украину с северо-запада и севера придет арктический воздух. Однако будет преобладать. облачная погода, поэтому эти "минусы" мы не очень ощутим", — объяснила синоптик.

По ее данным, ночная температура с 1 по 6 февраля постепенно снизится до 5-8 градусов мороза, дневная – до 0-5 градусов мороза.

"В дальнейшем возможны колебания температуры, и в целом расчеты за февраль дают нам положительные температурные аномалии. Во второй половине месяца будет преобладать антициклональная или солнечная погода, поэтому значительные осадки не прогнозируются, месяц может быть сухим", — добавила она.

Синоптик считает, что снежный покров в феврале вероятен в северных и восточных областях, в остальных областях – вряд ли. Если снег там и выпадет, то быстро растает.

"Климатическая характеристика февраля 2025 года такая: средняя месячная температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Отметим: это достаточно заметно как для зимнего месяца", — отметила синоптик.



Синоптик Наталья Птуха также отмечает, что температурные показатели февраля в Украине будут выше климатической нормы, да и осадков будет меньше нормы.

"Но ожидаем, что в плане осадков, то их может быть меньше климатической нормы. Потому что у нас, если смотреть на процессы, то там в первых числах еще могут быть какие-то, скажем так, атмосферные фронты и, соответственно, осадки. Хотя, опять же, небольшие", — объяснила она.

В то же время, начиная с 4 февраля и практически до 10-11 числа, отметила синоптик, будет удерживаться поле высокого давления практически по всей Европе, и осадков там не ожидается.

А синоптик Наталья Диденко предупредила о нескольких этапах похолодания в начале февраля: "С 1-2 февраля начнет снижаться температура воздуха до небольших минусов, а с 7 февраля, вероятно, похолодает еще на несколько градусов. С 1-2 февраля в столицу придет похолодание".

Погода на 2 февраля

Сегодня в большинстве центральных, южных и восточных областях будут идти дожди. В Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег. Ночью и днем 2 февраля от 3° мороза до 3° тепла, на юго-востоке страны до 6° тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 3-10 м/с.

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