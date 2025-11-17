"Зимняя поддержка", 50 тыс. грн при рождении ребенка: что известно о новых выплатах и как их получить

В Украине можно получили "Зимнюю поддержку"

Уже более 2 с половиной миллионов заявок в «Дії» подали украинцы на получение 1000 гривен по программе «Зимняя поддержка». Более 300 тысяч из них — это заявки на детей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Что известно о «Зимней поддержке»

Программа «Зимняя поддержка» предусматривает два вида выплат: 1000 гривен для всех граждан, проживающих на территории Украины и 6500 гривен для наиболее уязвимых категорий населения.

«Детей из малообеспеченных семей, или детей с инвалидностью, или детей, которые находятся под опекой или попечительством. В приемных семьях или в детских домах семейного типа. Кроме того, также это одинокие пенсионеры, над которым установлена опека или уход, а также люди с инвалидностью первой группы из числа ВПЛ. 6500 использовать можно будет на теплую одежду, обувь и лекарства», — говорит министр соцполитики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Подать заявку можно до 24 декабря. Для этого необходимо зайти в приложение ДІЯ последней обновленной версии, зайти в раздел сервисов «Зимняя поддержка», подать заявление, выбрать карту нацкашбека, если она уже открыта, или открыть ее прямо из приложения.

Для тех, кто не имеет «Дії», заявку на получение тысячи можно подать в любом отделении «Укрпочты». Эти средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, или приобрести товары, которые предлагает «Укрпочта» непосредственно в отделении. Те, кто получил деньги на карту национального кэшбэка сможет их потратить на услуги или товары отечественного производства.

«Это — жилищно-коммунальные услуги оплата, это оплата лекарств украинского производства, это оплата продуктов питания украинского производства, это, конечно, донаты на ВСУ, а также книги и почтовые услуги», — говорится в сюжете.

Денежная помощь не доступна для тех, кто находится заграницей или на временно оккупированных территориях. Тысячу от правительства можно использовать до 30 июня 2026 года. Ожидается, что программой воспользуются около 14 млн украинцев. Деньги на нее есть, уверяют чиновники.

Зимняя поддержка — это дополнительная выплата. Получение этих денег не влияет на начисление субсидий, сообщил президент Зеленский. На днях он подписал закон о еще одной важной выплате — 50 тысяч гривен при рождении ребенка. Закон вводит новые виды государственной помощи для семей с детьми.

50 тысяч гривен при рождении ребенка

«Основная цель этого проекта — это поддержать семьи, которые приняли решение и родили ребенка», — говорит министр соцполитики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

По новому закону при рождении ребенка родители будут получать единовременную денежную выплату 50 тысяч гривен. Вся сумма будет выплачиваться сразу. Кроме этого в течение первого года жизни ребенка, родители будут получать по 7 тысяч гривен в месяц. Законом также предусмотрена единоразовая выплата в 7 тысяч гривен за месяц до рождения ребенка. Если один из родителей вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год — в рамках программы «еЯсла» можно получать компенсацию по уходу за ребенком или за детский сад до 8 тыс. грн ежемесячно до трехлетнего возраста ребенка.

Если новорожденный ребенок имеет инвалидность согласно новому закону каждая из выше указанных выплат автоматически увеличивается в полтора раза. Если рождены двое и более детей, помощь предоставляется на каждого ребенка отдельно.

Пакет школьника

Еще одно нововведение — «Пакет школьника», 5 тыс. грн на подготовку к школе первоклашек. Кроме того законом были внесены изменения в уже существующую помощь.

Теперь так называемый «Пакет малыша» можно получить уже с 36 недели беременности. Новый закон начинает действовать с 1 января 2026 года. Впрочем, если семья уже получала государственную помощь на детей до того, как начал действовать новый закон, размеры выплат будут сохраняться.

