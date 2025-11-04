"Зимняя поддержка": когда можно будет подать заявку на получение помощи

«Зимняя поддержка»

Подать заявку на получение выплат в рамках программы «Зимняя поддержка» можно будет с 15 ноября по 15 декабря. Речь идет о сумме в 1000 грн, также дополнительно будут выплаты по 6500 грн для уязвимых слоев населения.

Об этом министр социальной политики Денис Улютин сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

«На зимнюю поддержку можно будет подать заявку с 15 ноября до 15 декабря. Как и в прошлом году, это, в частности, будет тысяча гривен. Мы ожидаем ориентировочно 10 миллионов заявлений. Также дополнительно будут выплаты по 6500 грн для уязвимых слоев населения», — рассказал министр.

Он отметил, что для этих выплат в бюджете на социальную сферу заложены 14 млрд грн.

Улютин также проинформировал, что до конца 2025 года планируется открыть за рубежом два Центра единства, где украинцы смогут получить определенные виды помощи.

«Там украинцы, которые выехали, в частности, смогут получить социальную, юридическую, психологическую помощь. Получить ответы на вопросы о возвращении домой, трудоустройстве, восстановлении документов, поиске работы и жилья в Украине и т.д. Первые две локации — Германия и Испания», — рассказал министр.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко добавила, что в прошлом году программой «Зимняя поддержка» воспользовались более 14 млн украинцев. 57% потратили на оплату коммунальных услуг.

Напомним, 1 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что с декабря в Украине заработает новая программа зимней поддержки для населения. Он поручил правительству сформировать «достаточно значимый пакет программ». Как и в прошлом году, будет сохранена прямая финансовая поддержка, которую украинцы смогут потратить на насущные потребности. Кроме того, запускается отдельная программа для наиболее уязвимых категорий: одинокие пожилые люди, многодетные семьи, люди, которые живут в зонах боевых действий. Правительство должно представить детали пакета «Зимней поддержки» до 15 ноября.