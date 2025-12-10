"Зимняя тысяча": куда украинцы тратят деньги и где это можно сделать

Зимняя тысяча от Зеленского / © ТСН

В Украине продолжается выплата пособия «зимняя поддержка». Деньги уже получили более 3,5 млн. человек. «Зимнюю тысячу» можно тратить только на определенные услуги, однако украинцы нашли лазейки.

Сайт ТСН.ua рассказывает, как можно потратить средства и куда украинцы перечисляют их больше всего.

«Зимняя поддержка»: что это и как получить

15 ноября в Украине стартовала программа помощи, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем украинцам, официально проживающим в стране. Деньги могут получить даже дети — помощь на них могут оформить родители. Использовать денежные средства можно до 30 июня 2026 года.

Кто может получить 6500 грн

С 21 ноября также началась «зимняя поддержка» 6500 грн. Эту денежную помощь могут получить украинцы, наиболее пострадавшие от войны или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, в частности:

дети на попечении или попечительстве;

⁠дети с инвалидностью, а также дети-питомцы приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди внутриперемещенных лиц;

⁠дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

⁠одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

Средства могут быть израсходованы в течение 180 дней с момента зачисления, иначе они вернутся в Пенсионный фонд.

Подробнее все программы в рамках «зимней поддержки» для граждан и бизнеса можно узнать на платформе zyma.gov.ua.

Как оформить помощь «зимняя поддержка»

Выплату можно получить несколькими способами:

Через приложение «Дія»

Заявки (на получение 1000 и 6500 грн) принимаются с 15 ноября по 24 декабря 2025 года. Средства зачисляются на карту «Национальный кэшбек».

Через «Укрпочту»

С 18 ноября автоматически получат 1000 грн. пенсионеры и получатели соцвыплат на счет, куда поступает пенсия или помощь. Граждане, пенсия которых поступает на банковский счет и не пользуются Действием, могут подать письменную заявку в отделении Укрпочты до 24 декабря 2025 года.

Через Пенсионный фонд

Здесь можно оформить заявку на получение 6500 грн. Для этого прийдите в отделение Пенсионного фонда, подготовьте свою карточку или цифровую «Дія.Карта» и оформите заявление с работником.

Ожидается, что помощь малоимущим будет выплачиваться автоматически. В государственных реестрах уже есть данные обо всех лицах, получающих социальную помощь. Средства им выплатят на спецсчет, который есть в базе данных.

Куда можно потратить «зимнюю поддержку»

Деньги разрешено направлять только на товары и услуги украинского производства:

коммунальные услуги — свет, газ, отопление, вода;

продукты питания — оплата в супермаркетах и бакалейных магазинах;

лекарства и медицинские изделия — в аптеках и аптечных супермаркетах;

книги и печатная продукция;

почтовые услуги;

донаты на ВСУ и благотворительность.

Расчет «зимней тысячей» производится по MCC-кодам, которые разрешены постановлением Кабмина. Если код магазина входит в список, платеж успешно произойдет. Снять наличные со счета не получится.

Разрешенные MCC-коды:

4900 — коммунальные услуги

5411 — продуктовые магазины и супермаркеты

5499 — другие продовольственные точки (специализированные магазины, рынки, автоматы)

5912 — аптеки

5942, 5994 — книги и печатные издания

8398 — благотворительные организации

9402 — почтовые услуги.

Можно ли потратить 1000 грн на продукты

В сети активно обсуждают, куда можно потратить средства «зимней поддержки» и ищут лазейки, как обойти правила.

Например, в поиске Google украинцев чаще всего интересует, можно ли потратить 1000 грн на продукты в супермаркетах “Сильпо” и “АТБ”, пойти на эти средства в кино или потратить их в “Макдональдсе”.

Пользователи соцсети Threads рассказывают о том, как деньги удалось потратить якобы не по назначению. Впрочем, существует четкий перечень, куда можно потратить «зимнюю поддержку». В то же время многие рассказывают, что направили средства на помощь украинской армии.

Часто украинцы жалуются, что найти, где рассчитаться 1000 грн, трудно: мол, коммунальные услуги платит арендатор, потратить средства в супермаркете не удается, и если раньше деньги с карты «Национальный кэшбек» можно было тратить на широкий перечень услуг, то с 22 ноября его сократили, чтобы синхронизировать с “зимней поддержкой”.

Больше девушки ищут советы, как сделать заказ на сайтах «Мейкап», «Ева» или «Маудау», чтобы рассчитаться «зимней тысячей». Они утверждают, что покупают таким образом косметику, бытовую химию и другие товары.

«Заказала посылку с Мейкапа на УкрПочту наложенным платежом, рассчиталась зимней 1000», — написала пользовательница Лиза.

Между тем, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в рамках программы «зимняя поддержка» заявки на получение 1000 гривен уже подали более 14 миллионов украинцев. Денежные средства уже получили 3,5 млн человек, которые уже потратили 473 млн гривен.

По ее словам, больше всего украинцев перечисляют деньги на оплату коммунальных услуг (80%), также в топе расходов книги, аптеки и донаты на Силы обороны.