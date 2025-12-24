"Зимняя тысяча": у украинцев есть последний шанс оформить поддержку от государства

Зимняя тысяча / © ТСН

Последний день зимней тысячи — именно сегодня, 24 декабря, у украинцев есть последний шанс оформить эту поддержку от государства.

Уже на эту очередную денежную инициативу президента, стартовавшую в середине ноября, пошли 18 миллионов украинцев, говорится в сюжете ТСН.

Оформить ее можно в приложении «Дія» или в отделениях «Укрпочты».

Чтобы получить единовременное пособие на зимний период, когда расходы у граждан растут, человек на момент этого оформления должен находиться на территории Украины.

Зимняя поддержка / © ТСН

Деньги после заявки в «Дія» будут начисляться на карточку национального кэшбека. Потратить их можно на коммунальные услуги, товары или лекарства украинского производства, почтовые услуги, книги или задонатить на ВСУ. За детей отдельные заявки заполняют родители.

Если тысячу зимней поддержки оформлять в отделениях «Укрпочты», там потратить деньги можно только на коммуналку, продаваемые на почте товары или благотворительность.

Главное, после получения так называемой очередной «тысячи зеленского», потратить ее до конца июня 2026 — потом деньги сгорят.