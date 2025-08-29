Малокатериновка / © ТСН

Из села Малокатериновка на Запорожье продолжается эвакуация. Она не принудительная, однако правоохранители уговаривают семьи с детьми не рисковать и выезжать из опасных мест. Несмотря на ежедневные обстрелы в прифронтовой Малокатериновке до сих пор остаются около тысячи человек, 50 из них — дети.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это село менее, чем в 10 километрах от линии фронта и ежедневно страдает от врага

«В последнее время это село находится под постоянными обстрелами, КАБы летают, увеличилось количество FPV-дронов», — говорит Максим Правда, начальник сектора взаимодействия с общинами ЗРУП ГУНП в Запорожской области.

Долго не решались, однако согласились выехать семья Яременко. Последней каплей, говорит Елизавета, стал недавний обстрел оккупантов.

«Прилеты» вот были возле конюшни у нас. Очень громко было, окно одно рассыпалось, так что страшно очень», — говорит Елизавета Яременко, жительница села Малокатериновка

В подвале дома семьи — места для ночлега.

«Зимой дома были, а летом здесь нормально, в принципе курточки надевали да и все, чтобы теплее было», — говорит Тимур Яременко, житель села Малокатериновка

У Елизаветы трое детей, самому маленькому — всего 9. Именно ради них мать и согласилась оставить дом.

«Сложно, конечно. Сколько работы сделали и ремонты, и все. Ну, не жизнь здесь жить под обстрелами постоянно. Дети боятся», — говорит женщина.

Всю жизнь — в нескольких сумках берут только самое необходимое. Около получаса дороги и семья в Запорожье.

Поселили семью в общежитии, где уже живут около ста человек, которые из-за войны потеряли свои дома.

«С 2022 года с апреля месяца люди: Гуляйполе, Орехов, есть Херсонская, есть Новая Каховка, есть донецкие. То есть, люди из Запорожской области, а также из других областей», — говорит Алла Мадай, заведующая общежитием.

