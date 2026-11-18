Украинцев предупредили о подорожании продуктов / © Фото из открытых источников

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Молочная продукция может подорожать на четверть. А тепличные овощи — на 40 процентов! И это реальность, с которой мы можем столкнуться уже этой зимой, предупреждают эксперты. Одна из причин — рост стоимости энергоносителей. Ведь для любого производства необходимо электричество. А во время отключений электроэнергии предпринимателям приходится запускать генераторы, работающие на дорогом дизельном топливе.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

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Картофель дешевле, чем в прошлом году: почему фермеры спешат распродать урожай

На поле под Черниговом доубирают картофель. Директор предприятия Григорий Ткаченко уже подсчитал — урожай в этом году у него сократился на 20 процентов.

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Григорий Ткаченко, фермер: «В этом году мы соберем, по моим подсчетам, около 5 тысяч тонн картофеля».

Сначала — запоздалое весеннее тепло, а затем — летняя жара и засуха. Именно этим в правительстве объясняют сокращение объемов сбора картофеля в некоторых областях. Но уверяют, что это не критично!

Тарас Высоцкий, министр аграрной политики и продовольствия Украины: «Производство картофеля в Украине в текущем году — более 12 миллионов тонн, при том, что внутреннее потребление в пищевых целях составляет, по оценкам, 2–2,5 миллиона тонн».

Последствия перепроизводства на себе ощущает и господин Григорий. Если в прошлом году он продавал картофель посредникам по 10 гривен за килограмм, то теперь — по 7–8. Хотя себестоимость выращивания с тех пор выросла.

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Григорий Ткаченко, фермер: «Цена на дизельное топливо превысила 100 гривен, и это сказывается на всех других видах деятельности — и на логистике, и на производстве минеральных удобрений. Поэтому себестоимость выросла как минимум на 30%».

Еще одна причина не повышать цену — стремление господина Григория как можно быстрее распродать урожай. Ведь специально оборудованного склада с холодильниками и вентиляцией у него нет — только крытый ангар. Арендовать или строить другое хранилище он считает нецелесообразным из-за высокой стоимости. Да и в случае отключения электричества придется использовать генераторы, а это также дополнительные расходы на топливо.

Григорий Ткаченко, фермер: «Я думаю, что строительство складского помещения вместимостью в тысячу тонн обойдётся примерно в 200–300 тысяч долларов».

Сколько сейчас стоит набор для борща и что подорожает зимой

От стремления аграриев быстро продать овощи, а не хранить их, выигрывают и покупатели.

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Тарас Высоцкий, министр аграрной политики и продовольствия Украины: «С свеклой ситуация стабильная — цены даже за месяц снизились на 5–7%, они колеблются в пределах 15 грн/кг. Белокочанная капуста — около 18 грн/кг, и её цена за месяц также снизилась. Картофель — около 16 грн/кг, морковь — 17 грн/кг, лук — около 19 грн/кг».

Но как только овощи окажутся в специальных термохранилищах — цены на них сразу начнут расти. Хотя по стоимости они всё равно не дотянут до тепличных.

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета: «Тепличные овощи демонстрируют быстрый рост, поскольку они очень зависимы от света и тепла. И поэтому сегодня рост в овощной группе составил более 20%. В принципе, их рост будет продолжаться и в дальнейшем. А в зимний период эта цифра может достигать более 35–40%».

По прогнозам экспертов, примерно на четверть подорожает и молочная продукция. Ведь содержание скота, производство и переработка сырья также напрямую зависят от энергоносителей.

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета: «Молоко — это тот продукт, который невозможно хранить без охлаждения. К тому же фермы очень зависят от вентиляции и тепла. Если не будет тепла, например, коровы очень сильно на это реагируют — надой может резко упасть. Точно так же должна работать вытяжка».

Цену на своё молоко уже рассчитал и фермер Григорий Ткаченко, у которого, помимо полей, есть ещё и дойное стадо.

Григорий Ткаченко, фермер: «Наше предприятие в среднем за месяц расходует от 4 до 7 тонн дизельного топлива только на генераторы. Стоимость молока, по которой мы реализуем его на сегодняшний день, составляет 16 грн/л с НДС. В прошлом году мы пережили глубокий молочный кризис — стоимость молока составляла 15 грн».

В правительстве объясняют: повлиять на стоимость топлива для аграриев они не могут, поскольку цену диктует мировой рынок.

Тарас Высоцкий, министр аграрной политики и продовольствия Украины: «Мы являемся страной, зависимой от импорта, поэтому у нас, к сожалению, нет ресурсов для субсидирования или снижения цен с точки зрения собственного производства. И первоочередная задача — не допустить физического дефицита топлива».

Убытки из-за закрытых портов и распродажи скота

Помимо подорожания топлива, у Григория возникают проблемы и со сбытом собранного зерна. Ведь именно за счёт его реализации фермерское хозяйство получало львиную долю прибыли.

Григорий Ткаченко, фермер: «Тонна кукурузы стоит 3200. Ну что это за цена? Потому что не работают морские порты, морская логистика. Если говорить о логистике — по морю шло 90% всей реализации зерновой продукции, 10% — на железнодорожный и автомобильный транспорт».

По словам фермера, эти и другие факторы привели к накоплению предприятием немалых долгов. Чтобы расплатиться, Григорию пришлось пойти на радикальный шаг и распродать почти всех коров мясной породы, которых он начал разводить только в 2022 году. Но и здесь цены не на его стороне.

Григорий Ткаченко, фермер: «В мае я продавал этих животных по 210 грн/кг живого веса. Сегодня я продал их по 100 грн. К большому сожалению, это уже не наши животные — мы их уже продали. И деньги уже получили, и денег уже нет. Этот проект уже завершён».

Фермер больше не будет разводить этих животных. А вот содержать дойное стадо и возделывать землю, несмотря на все финансовые трудности, Григорий планирует и впредь. Ведь без фермерства он не представляет своей жизни: «Хотим жить, хотим работать».

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