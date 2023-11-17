"Зиту зарезали "свои": владелец известной козы рассказал, что произошло в центре Киева

Хозяин козочки, Валерий Марченко, рассказал сайту ТСН.ua свою версию смерти козы Зити. Он убежден – козу зарезали "свои" во дворе в самом центре столицы, на улице Мала Житомирская.

Владелец животного рассказывает, что все произошло примерно в 1-2 часа ночи, когда они спали.

Нелюди пробрались во двор через сетку

"На территорию, где ночевали козы пробрались неизвестные люди, точнее, я бы сказал — изверги. Они хорошо знали двор — потому что там нужно знать, как к нам зайти, и как оттуда выйти. Территория хорошо огорожена. У меня есть подозрение, что пролезли в одном месте, где двор закрыт сеткой. Сейчас она закручена не так, как было раньше", — рассказывает сайт ТСН.ua Валерий Марченко.

Выступление козы Зиты, которая погибла в Киеве

Мужчина добавляет, что злодеи были проинформированы, что их собака, которая служит поводырем его сына, в это время находилась в помещении. Пес научен не лаять, когда хозяева спят.

"Коз загнали подальше в глухой угол и там зарезали. Мы сначала думали, что обеих козочек - Зиту и Миру. Они обе лежали на земле в крови. Но молоденькая козочка была без сознания. Когда она дернула ногой, мы ее сразу взяли на руки и перенесли в помещение, напоили водой. Она жива", - рассказывает Валерий свою версию событий.

Зита в центре Киева / Фото: ТСН.ua

Требует повторную экспертизу

Он убежден, что козу зарезали. Добавляет, что 11 лет работал егерем и умеет "читать следы". Поэтому хорошо знает, какие раны наносят волки или бездомные собаки.

"Ни одного собачьего следа во дворе мы не увидели. На место с полицией приезжал молодой человек, говорили, что он ветеринар. Он потрогал две колотые раны и сказал: "это собаки загрызли". Я с ним не разговаривал потому что был в шоковом состоянии. Но все это было только на словах, письменного заключения ветеринар не писал. Поэтому мы будем требовать проведения повторной экспертизы чтобы все было задокументировано. Тело Зиты так и лежит накрытое во дворе. Я хочу сделать эту экспертизу, потому что такое зло должно быть наказано", - говорит Валерий Марченко.

Козы в центре Киева / Фото: ТСН

Коза была ему как ребенок

Мужчина сдерживает слезы и добавляет, что нападение на коз произошло накануне его дня рождения. 14 ноября ему исполнилось 60 лет.

Коза в центре Киева / Фото: ТСН

"Мне больно, потому что коза была мне, как ребенок. Очень болит, уже и слезы закончились. Я не думаю, что это чья-то месть - банальное зверство каких-то отморозков. За все время не было ни одного человека, который был бы этим недоволен и мне угрожал. Нашу Зиту помнят тысячи людей. Детки ее гладили и кормили сухариками. Это было очень мило, особенно во время войны, потому что даже собаку ты просто так не погладишь, а козочку было можно", - говорит мужчина.

Напомним, в Киеве трагически погибла известная коза Зита.

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