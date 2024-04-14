Зло собирается вместе: к чему приведет атака Ирана на Израиль и чего теперь ждать Украине

Израиль уже готовит ответ на массированный ракетный удар Ирана. Как сообщает CNN, 14 марта в Тель-Авиве собрался военный кабинет на котором высшие израильские чины должны были принять окончательное решение – или избивать и как именно избивать в ответ. Началась и подлинная эпопея в Вашингтоне. Там спикер палаты представителей Конгресса одиозный Майк Джонсон налетел на Байден через Израиль.

Даже Зеленский призвал мировое сообщество дать решительный и объединенный ответ Ирану. Итак, чего Иран хотел достичь, атакуя Израиль, как новая война на Ближнем Востоке повлияет на войну в Украине, и не торчат ли там уши Москвы, смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

"Правдивое обещание" свершилось

Операция "Правдивое обещание" — именно так иранцы назвали свою ракетно-дроновую атаку в ночь на 14 апреля по Израилю. Она уже точно войдет в учебники истории, ведь стала самой масштабной за всю историю человечества. Несмотря на то, что в Вооруженных силах Израиля уверяют, что сбили 99% ракет и дронов, а потери понесли минимальные, в Тегеране заявили об успехе своей операции. Уверили, что повторять ее там не собираются.

"Благодаря хорошо продуманной тактике и тщательному планированию ни система ПРО "Железный купол", ни противоракетная оборона сионистского режима не смогли оказывать существенного противодействия этой операции. Операция достигла целей", — сказал начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

В Израиле же политики настроены совсем по-другому и этого не скрывают. В 15:30 14 апреля высшее руководство Израиля: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, вице-премьер Бенни Ганц и министр обороны Йоав Галлант собирали военный кабинет, чтобы сделать возможно возвратное решение как для их страны, так и всего мира! Или бить по Ирану в ответ, и чем будет это сделать лучше? Пока этого никто не знает.

Впрочем, можно с уверенностью говорить, что здесь уже Израиль будет один на один со своим соперником. Как сообщает CNN, Байден наотрез отказался однажды помогать Израилю бить по Ирану. Так же не помогут в этом израильтянам и другие союзники, отражавшие с ними бок о бок ракетное и дроновое нашествие ночью 14 апреля.

Израиль ударит по Ирану?

Но стоит упомянуть, что у Израиля как раз есть опыт ударов по Ирану. Делают они это не часто, но точно. Так вот, в 2012 году Израиль уничтожил ядерную инфраструктуру Ирана. Эти данные со ссылкой на переписку американской разведки обнародовали в скандальном Wikileaks. А в 2022 году Израиль филигранно уничтожил иранский завод шахедов в Сирии. Можно предположить, что Израиль даст зеркальный ответ — запустит ракеты по военным объектам в Иране и по боевикам марионеток Ирана: Хезболлы, Хамасу и т.д. И этот сценарий уже реализуется. Как сообщает Армия обороны Израиля, они устроили по большому объекту по производству оружия Хезболла в Ливане.

Израиль готовит наземную операцию?

Может, Израиль совершить и несколько иначе и даже провести наземную операцию, но точно не в Иране. Это очень серьезный и опасный враг. У него почти 100-миллионное население, большая территория. Самостоятельно Израиль вряд ли справится с таким вызовом. Эксперты говорят, что самая большая угроза для Тель-Авива – это прокси Ирана – ливанская Хезболла. С ней как раз и могут попытаться разобраться, а по крайней мере часть ракет и дронов летело именно из Ливана. Били также и другие иранские силы прокси: проиранские сирийские и иракские боевики, хуситы из Йемена.

Это войдет в историю

Но эта война уж точно не будет заурядной. Ведь только первый удар по Ирану побил все возможные рекорды. По данным New York Times, Вооруженные силы Ирана выпустили не менее 185 шахедов, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. В общей сложности, по разным сообщениям на Израиль в одну ночь летело более 400 воздушных целей.

Активное участие в отражении атаки приняли союзники Израиля: США и Великобритания.

"Вы только представьте, если бы такую помощь имела Украина! Да что там говорить, на стороне Израиля арабская Иордания, что вызвало недоразумение даже в Иране. Также в Тегеране говорят, что пассивно поддерживают Израиль и другие мощные мусульманские страны как Саудовская Аравия. А когда-то эти страны были готовы снести друг друга с лица земли! Эта атака стала самой большой за всю историю человечества. Это дает Ирану фору, потому что он буквально сделал себе саморекламу. журналист.

Зло объединяется

Специалисты бьют тревогу! Мир вступает в новую эпоху противостояния двух лагерей: западного и так называемой "веси зла": союза России, Ирана, КНДР и Китая. После атаки на Израиль 14 апреля, аналитики из Института изучения войны сделали логический и очень страшный вывод – зло учится, объединяется и действует очень слаженно. К примеру Россия и Иран. Тактика, с помощью которой Тегеран ударил по Израилю в точности повторяет русский, когда и бьет по Украине. Москва постоянно в связи с Тегераном и активно делится опытом. То же происходит и в КНДР, где стремительно развивается ракетная программа также благодаря РФ. Зло собирается вместе и проявляет незаурядную слаженность и командную работу.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко вообще делает нелестные выводы. Пока в США устраивают предвыборный цирк и не голосуют за помощь Украине и другим союзникам, враги всего цивилизованного действуют в команде: обмениваются оружием, опытом и технологиями. Так вот на вооружении Ирана уже стоят копии российских противотанковых управляемых ракет Корнет, российские новейшие РЭБ 1Л222М Автобаза-М, а корейские дальнобойные баллистические ракеты Hwasong и иранские Shahab – это копии советского комплекса Эльбрус.

В Штатах своя "атмосфера"

У США же своя "предвыборная" атмосфера. 14 апреля одиозный Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон обвинил Байдена в том, что Иран напал на Израиль. Якобы его мягкая позиция, а также осуждение Израиля из-за ударов по Газе заверили Иран, что ему можно эксалировать ситуацию.

"Поскольку Израиль сталкивается с этим жестоким нападением со стороны Ирана, Америка должна продемонстрировать нашу полную решимость стоять на стороне нашего критически важного союзника. Мир должен быть уверен: Израиль не одинок. Я буду продолжать взаимодействовать с Белым домом, чтобы настаивать на должном ответе". администрацией Байдена и умиротворения Ирана способствовали этим ужасным событиям", – сказал Майк Джонсон, спикер палаты представителей Конгресса США.

Республиканцы же немедленно хотят рассмотреть вопрос о помощи Израилю.

Будет ли помощь от США?

Напоминаем, что деньги на помощь Тель-Авиву застряли так же, как и для Украины. Они в одном и том же законопроекте, который Джонсон месяцами не выставляет на голосование. Но есть нюанс. Они говорят о деньгах Израиля, но об Украине ни слова. Поэтому есть два сценария: США голосуют за выделение денег всем, или принимают новый документ с деньгами только для Израиля. Александр Коваленко считает, что велика вероятность именно 2 сценария. Россия над этим как раз и работает.

Отреагировал на удар по Израилю и президент Зеленский. По его словам, Иран вместе с Россией, ставит под угрозу весь мир. Они сообщники одного преступления.

"Украина осуждает атаку Ирана против Израиля с использованием дронов "Шахед" и ракет. Мы в Украине очень хорошо знаем весь ужас аналогичных атак со стороны России, применяющей те же дроны "Шахед" и российские ракеты, такую же тактику массированных воздушных ударов. Нужно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке. "Шахед", инструмент террора, одинаковый в небе над Ближним Востоком и Европой. Этот звук должен стать тревожным звонком для свободного мира, демонстрируя, что только наше единство и решительность могут спасти жизнь и предотвратить распространение террора по всему миру", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мир не может ждать, пока продолжаются дискуссии. Надо укреплять безопасность.

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